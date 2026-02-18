منافس مصر - كاراسكو: لا يمكن أن أرفض اللعب لـ بلجيكا.. وأتلتيكو مدريد سيبقى في قلبي

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 18:39

كتب : FilGoal

كاراسكو - الشباب ضد أهلي جدة

عبر يانيك كاراسكو لاعب الشباب السعودي، عن رغبته في العودة للمشاركة مع المنتخب البلجيكي.

ويعود آخر انضمام لـ كاراسكو لمنتخب بلجيكا في بطولة يورو 2024، وبالتحديد في الخسارة أمام فرنسا بهدف نظيف، في الأول من يوليو بدور الـ16 للبطولة.

وقال كاراسكو في تصريحات لموقع lesoir البلجيكي: "لا أفهم كيف يمكن للاعب أن يرفض الانضمام إلى منتخب بلاده."

ويتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السابعة لكأس العالم إلى جانب مصر، ونيوزيلندا، وإيران.

وعن مواجهة أتلتيكو مدريد أمام كلوب بروج، قال كاراسكو: "أتلتيكو نادٍ سيبقى دائمًا في قلبي، إنه ناد يشبه العائلة، يضم العديد من اللاعبين الذين بقوا فيه لفترة طويلة، ومدربًا موجودًا في منصبه منذ أكثر من عشر سنوات".

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على كلوب بروج في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأتم حديثه عن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد " "لعبتُ تحت قيادته لسبع سنوات على فترتين، لقد علمني الكثير، كلاعب هجومي غالبا ما تفكر في الهجوم، ولكنه علمني أيضا وعيا تكيتيكا وقدره على الركض، جعلني لاعبا أكثر تكاملاً."

ولعب كاراسكو إجمالا 78 مباراة دولية، سجل خلالهم 11 هدفا.

كاراسكو صاحب الـ32 عاما انضم لنادي الشباب السعودي قادما من أتلتيكو مدريد في صيف 2023.

ولعب كاراسكو خلال مسيرته لأندية موناكو، وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى داليا بيفانج الصيني.

بلجيكا كاراسكو الشباب السعودي
