أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 19:08

كتب : FilGoal

أمين عمر - حكم

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، مباراة الأهلي أمام الجونة إلى الحكم أمين عمر.

ويلتقي الأهلي أمام الجونة على استاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساء الخميس، في الجولة الـ 18 من الدوري.

ويعاون أمين عمر، الحكمين المساعدين محمود أبو الرجال وعماد فرج، فيما يتواجد إبراهيم محمد حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عبد العزيز السيد، ويعاونه أحمد صلاح.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 30 نقطة، والجونة في المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة.

وأدار أمين عمر هذا الموسم 3 مباريات للأهلي كانت أمام غزل المحلة في الجولة الرابعة، وكهرباء الإسماعيلي في الجولة العاشرة، والمصري في الجولة الـ 13.

تعادل الأهلي في مواجهتي المحلة والمصري سلبيا دون أهداف، فيما حقق الفوز أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2.

وتعد تلك المباراة الأولى التي يديرها أمين عمر لصالح الجونة هذا الموسم.

أما مباراة المقاولون العرب والمصري المقررة على استاد السويس، في إطار نفس الجولة في الوقت ذاته، فيديرها مصطفى الشهدي.

ويعاونه يوسف البساطي، وأحمد عبد الغني، والحكم الرابع محمد عبد العواض.

أما تقنية الفيديو فيتواجد وائل فرحان ويعاونه محمد أيمن.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، والمقاولون في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة.

الأهلي المصري الجونة الدوري
