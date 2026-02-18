أجندة الأهلي في رمضان - قد تصل إلى 7 مباريات.. ختام الدور الأول من الدوري وزيارة تونس
الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 17:45
كتب : FilGoal
يبدأ شهر رمضان المبارك غدا الخميس الموافق 19 فبراير الجاري.
ويخوض الأهلي خلال شهر رمضان 6 مباريات قد تصل إلى 7 حال خاض إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا آخر أيام رمضان.
وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لفريق الترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كما يختتم الأهلي خلال شهر رمضان مشوار الدور الأول من مسابقة الدوري بخوض خمس مباريات.
ويستعرض لكم FilGoal.com مباريات الأهلي في شهر رمضان:
الأهلي × الجونة - 19 فبراير (1 رمضان) - الدوري المصري
سموحة × الأهلي - 23 فبراير (5 رمضان) - الدوري المصري
الأهلي × زد - 28 فبراير (10 رمضان) - الدوري المصري
المقاولون × الأهلي - 5 مارس (15 رمضان) - الدوري المصري
طلائع الجيش × الأهلي - 9 مارس (19 رمضان) - الدوري المصري
الترجي × الأهلي - 13 أو 14 مارس (23 أو 24 رمضان) - دوري أبطال إفريقيا
الأهلي × الترجي - 20 أو 21 مارس (30 رمضان أو 1 شوال) - دوري أبطال إفريقيا
ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 15 مباراة.
وللأهلي مباراة مؤجلة سيخوضها خلال شهر رمضان قبل اختتام الدور الأول.