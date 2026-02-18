كأس مصر - تعديل موعد مباراة سيراميكا ضد الجيش.. وتحديد موعد نصف النهائي

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 17:45

كتب : محمد جمال

كأس مصر - بيان رسمي

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة ربع النهائي بين سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش، وحددت موعد مباراة نصف النهائي من كأس مصر.

وتقرر إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة 13 مارس المقبل على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بدلاً من إقامتها يوم الأربعاء 18 مارس.

كما قررت إدارة المسابقات، إقامة مباراة الفائز من لقاء سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش مع زد في نصف نهائي كأس مصر يوم 18 مارس المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على أن يحدد الملعب في موعد لاحق.

وأقصى سيراميكا الزمالك أمس الثلاثاء بالفوز بنتيجة 2-1 في آخر مباريات دور الـ 16 من كأس مصر.

وتأهل طلائع الجيش لربع النهائي سلفا بالفوز على كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح.

وبذلك ستكون مباريات ربع النهائي كالتالي

حرس الحدود 1 (2-4) 1 زد

وي × إنبي – يوم 21 فبراير - 9:30 مساءً

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش - يوم 13 مارس - 9:30 مساءً

بتروجت × بيراميدز – يوم 17 مارس - 9:30 مساءً

