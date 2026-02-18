فيردناند مدافعا عن فينيسيوس: الاحتفال ليس جريمة

أعرب ريو فيردناند أسطورة مانشستر يونايتد عن استيائه الشديد مما حدث لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في مباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وقال ريو فيرديناند عبر حسابه الرسمي على انستجرام: "هل يجب لوم فينيسيوس؟ هل لأنه لم يحتفل بطريقة معينة؟ كيف ذلك؟ هذا غير مقبول على الإطلاق، كرة القدم رياضة جميلة، على سبيل المثال، لماذا نحب روجيه ميلا؟ بسبب احتفاله مع جماهيره، إنهم يحاولون سرقة جمال هذه الرياضة منا، هذا النوع من القذارة وهؤلاء القذرون الذين يطلقون تعليقات عنصرية، يجب معاقبتهم ولا يجب على أحد أن يحميهم"

وواصل "عندما قال كيليان مبابي إنه سمع ما حدث، أنت تغطي فمك فقط عندما يكون لديك شيء تخفيه، هذا مقرف، كيف يمكن للناس تبرير هذه الإهانات بسبب احتفال؟ الآن أريد أن أرى كيف سترد السلطات".

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحتفال عن طريق الرقص، مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا، الذين بدأوا في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مدريد الأربعاء المقبل.