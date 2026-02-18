راديو مونت كارلو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع مدرب رين السابق

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن نادي أولمبيك مارسيليا توصل إلى اتفاق مبدئي مع السنغالي حبيب باي لتدريب الفريق.

وأقيل حبيب باي من تدريب ستاد رين وتم تعيين فرانك هايس بدلا منه يوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أن باي أصبح المرشح الأبرز لخلافة روبرتو دي زيربي في مارسيليا، بعدما غادر المدرب الإيطالي النادي قبل أيام.

وأضاف التقرير أن باي قد يقود مارسيليا لأول مرة يوم الجمعة أمام ستاد بريست، في حال تم إتمام الصفقة في الوقت المناسب.

وأعلن أولمبيك مارسيليا رحيل مدربه روبيرتو دي زيربي عن قيادة الفريق بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بخمسة أهداف دون رد في كلاسيكو فرنسا.

المدرب الإيطالي صاحب الـ 46 عاما قاد مارسيليا منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد دي زيربي الفريق في 69 مباراة وحقق خلالها الفوز في 39 وخسر 22 وتعادل 8 مباريات.

ونجح دي زيربي في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة.