راديو مونت كارلو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع مدرب رين السابق

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 17:11

كتب : FilGoal

حبيب باي - ستاد رين الفرنسي

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن نادي أولمبيك مارسيليا توصل إلى اتفاق مبدئي مع السنغالي حبيب باي لتدريب الفريق.

وأقيل حبيب باي من تدريب ستاد رين وتم تعيين فرانك هايس بدلا منه يوم الأربعاء.

وأوضح التقرير أن باي أصبح المرشح الأبرز لخلافة روبرتو دي زيربي في مارسيليا، بعدما غادر المدرب الإيطالي النادي قبل أيام.

أخبار متعلقة:
إنفانتينو يدعم فينيسيوس.. "ملتزمون بحماية الحكام والجماهير واللاعبين" بنفيكا يصدر بيانا بشأن تعرض فينيسيوس للعنصرية.. ويستشهد بـ أوزيبيو مونت كارلو: مارسليا تواصل مع ألونسو لخلافة دي زيربي.. وهذا موقفه مدرب عبد المنعم السابق يتولى تدريب رين

وأضاف التقرير أن باي قد يقود مارسيليا لأول مرة يوم الجمعة أمام ستاد بريست، في حال تم إتمام الصفقة في الوقت المناسب.

وأعلن أولمبيك مارسيليا رحيل مدربه روبيرتو دي زيربي عن قيادة الفريق بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بخمسة أهداف دون رد في كلاسيكو فرنسا.

المدرب الإيطالي صاحب الـ 46 عاما قاد مارسيليا منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد دي زيربي الفريق في 69 مباراة وحقق خلالها الفوز في 39 وخسر 22 وتعادل 8 مباريات.

ونجح دي زيربي في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة.

حبيب باي رين مارسيليا
نرشح لكم
منافس مصر - كاراسكو: لا يمكن أن أرفض اللعب لـ بلجيكا.. وأتلتيكو مدريد سيبقى في قلبي ماني يسترجع سبب تفضيله الانضمام لـ ليفربول عن مانشستر يونايتد ذا صن: يونايتد يرفض طلب برشلونة بتقليل نسبة شراء راشفورد فيردناند مدافعا عن فينيسيوس: الاحتفال ليس جريمة إنفانتينو يدعم فينيسيوس.. "ملتزمون بحماية الحكام والجماهير واللاعبين" مونت كارلو: مارسليا تواصل مع ألونسو لخلافة دي زيربي.. وهذا موقفه مدرب عبد المنعم السابق يتولى تدريب رين ديل بيرو: لاعبو جالاتا سراي كانوا مسحورين.. وهذا ما يحتاجه يوفنتوس
أخر الأخبار
ماني يسترجع سبب تفضيله الانضمام لـ ليفربول عن مانشستر يونايتد 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوبو: كوتينيو أبلغ فاسكو دا جاما بنيته فسخ تعاقده 14 دقيقة | أمريكا
بن شريفية: من الصعب بالنسبة لي مشاهدة الترجي أمام الأهلي في التلفاز 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
ذا صن: يونايتد يرفض طلب برشلونة بتقليل نسبة شراء راشفورد 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي - الجبالي: مرحبا بهم في ربع النهائي.. وكنت أركز على مستقبل سليمان 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
أجندة الزمالك في رمضان - 6 مباريات بينهم زيارة للكونغو بالكونفدرالية 40 دقيقة | الدوري المصري
أجندة بيراميدز في رمضان – تصل إلى 8 مباريات.. الدوري وكأس مصر ورحلة إلى المغرب 44 دقيقة | الدوري المصري
أجندة الأهلي في رمضان - قد تصل إلى 7 مباريات.. ختام الدور الأول من الدوري وزيارة تونس 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523599/راديو-مونت-كارلو-مارسيليا-يتوصل-لاتفاق-مع-مدرب-رين-السابق