مالكوم جاهز للمشاركة مع الهلال أمام اتحاد جدة

تعافى البرازيلي مالكوم أوليفيرا جناح الهلال من إصابته في الركبة وأصبح جاهزا للمشاركة أمام اتحاد جدة يوم السبت، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن اللاعب لا يشعر بأي آلام في الوقت الحالي ويمكنه المشاركة أمام النمور.

وتعرض اللاعب البرازيلي إلى الإصابة أمام الاتفاق، الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الـ 22 من الدوري والتي انتصر فيها فريقه 2ـ0.

ووضع الجهاز الطبي الرباط الضاغط للاعب بعد استبداله أمام الاتفاق عند الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وغاب مالكوم عن مواجهة فريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين أمام الوحدة الإماراتي.

وشارك مالكوم مع الهلال الموسم الجاري في 25 مباراة بجميع المسابقات، سجل 7 أهداف وأسهم في صناعة 10.

ويحتل الهلال المركز الأول في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.

بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن أهلي جدة الثالث.

ويفتتح الإيطالي سيموني إنزاجي، الأربعاء، ملف مواجهة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة في الجولة الـ 23 من الدوري، السبت المقبل، على ملعب المملكة أرينا في الرياض.