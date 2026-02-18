مونت كارلو: مارسليا تواصل مع ألونسو لخلافة دي زيربي.. وهذا موقفه

كشفت تقارير فرنسية عن تواصل أولمبيك مارسيليا مع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق.

ويبحث مارسيليا عن مدير فني جديد لخلافة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسي، فإن مارسيليا تواصل مع تشابي ألونسو لتولي تدريب الفريق وخلافة روبرتو دي زيربي لكن المدرب الإسباني لم يُبدِ حماسه لخوض التجربة.

التقرير ذاته كشف في وقت سابق عن وجود عدد من المرشحين لخلافة دي زيربي، من بينهم وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، وحبيب باي مدرب رين السابق، وسيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة.

دي زيربي صاحب الـ 46 عاما قاد مارسيليا منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد المدرب الإيطالي الفريق في 69 مباراة وحقق خلالها الفوز في 39 وخسر 22 وتعادل 8 مباريات.

ونجح دي زيربي في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي.