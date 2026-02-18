أوسكار رويز: تطوير الحكام لا يقتصر على منطقة بعينها.. والصعيد يملك طاقات واعدة

كشف أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب جولته في محافظات الصعيد.

وقال رويز عبر المركز الإعلامي للاتحاد: "نعمل وفق رؤية واضحة تعتمد على اللامركزية، والنزول إلى أرض الواقع، بدأنا في الإسكندرية وبورسعيد، واليوم نواصل العمل في محافظات الصعيد، لأن تطوير التحكيم لا يجب أن يقتصر على منطقة بعينها، بل يشمل كل أنحاء مصر".

أضاف: "هدفنا هو تقييم الحكام ميدانيًا، والوقوف على مستواهم الفني والبدني عن قرب، مع وضع برامج تدريبية مخصصة لكل حكم وفق احتياجاته.. نحن لا نبحث فقط عن التطوير، بل عن صناعة جيل جديد من الحكام القادرين على تمثيل مصر قارياً ودولياً".

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن المحاضرين الفنيين تم توزيعهم على عدة محافظات لنقل أحدث التعديلات في قانون اللعبة وتوحيد معايير التقييم، لافتًا إلى أن توحيد المعايير عنصر أساسي في نجاح المنظومة، لذا حرصنا على تكثيف المحاضرات العملية والنظرية، وإجراء اختبارات بدنية دقيقة لضمان الجاهزية الكاملة للحكام.

وأتم: "الصعيد يملك طاقات واعدة، ودورنا هو اكتشاف هذه المواهب ومنحها الفرصة الحقيقية.. تطوير التحكيم في كل شبر من مصر هو استثمار مباشر في مستقبل الكرة المصرية".