تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا - لاعب ليفربول على رأس قائمة منتخب مصر تحت 20 عاما

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قائمة فريقه لخوض المعسكر المقرر انطلاقه يوم الجمعة.

ويخوض منتخب مصر تحت 20 عاما معسكرا استعدادًا لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.

ويتواجد كريم أحمد لاعب ليفربول على رأس اختيارات وائل رياض مدرب منتخب مصر للشباب.

ومن المقرر أن يخوض شباب الفراعنة مباراتين وديتين أمام منتخب العراق خلال معسكر المنتخب في مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وضمت قائمة المنتخب 30 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: إياد تامر - عمر عبد العزيز- مصطفى سامي.

خط الدفاع: إياد مدحت - محمد عبد البصير- عبد الله بدير - حمزة الدجوي - نور أشرف - محمد عوض - ماهر خالد - يوسف شيكا - مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير كونتا - محمد عاطف، أحمد ياسر - مصطفى العارف - عبد الرحمن عادل - عمر ثروت - كريم أحمد - محمد حمد - أدهم كريم - عمر العزب - كريم جمعة - ياسين عاطف - محمود صلاح - أنس رشدي - إبراهيم عبد الفتاح.

خط الهجوم : محمود حسن جمعه - أحمد محمد على - محمود سلطان.

ومن جانبه أكد وائل رياض أن مباراتي منتخب الشباب أمام العراق بمثابة فرصة مميزة وأولى للتجارب الدولية الودية علاوة على أنها فرصة للاستقرار على القوام الأساسي للمنتخب قبل المباريات الرسمية.