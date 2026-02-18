تحديد موعد ومكان نهائي كأس ملك إسبانيا

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 14:38

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد نهائي كأس ملك إسبانيا.

وستُقام المباراة النهائية يوم السبت 18 أبريل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب لا كارتوخا في إشبيلية نهائي كأس إسبانيا.

وذلك للعام السابع على التوالي.

ويتنافس برشلونة وأتليتكو مدريد على بطاقة التأهل الأولى للنهائي.

ويبدو أن أتليتكو مدريد في طريقه للنهائي بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي 4-0.

فيما يتنافس ريال سوسيداد وأتليتك بلباو على البطاقة الثانيةز

وحقق سوسيداد الفوز على أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في الذهاب.

