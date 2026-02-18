أعلنت رابطة الدوري الإسباني إيقاف ماتياس ألميدا مدرب إشبيلية لمدة 7 مباريات.

الإيقاف جاء على هامش طرد المدرب خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني.

المدرب كان قد دخل إلى أرض الملعب واستمر في الاعتراض على الحكم لمدة تقترب من الدقيقة.

وأشارت الرابطة إلى أن الـ 7 مباريات جاءت كمباراة بسبب الطرد، ومباراتان بسبب الاعتراض على الحكم، ومباراة لرفض مغادرة الملعب، و3 مباريات لسوء السلوك.

وتعادل إشبيلية مع ألافيس بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ويحتل إشبيلية حاليا المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مايوركا صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.