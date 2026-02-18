ديل بيرو: لاعبو جالاتا سراي كانوا مسحورين.. وهذا ما يحتاجه يوفنتوس

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 14:32

كتب : FilGoal

ديل بييرو

يرى أليساندرو ديل بيرو أسطورة يوفنتوس أن مهمة فريقه صعبة للغاية في التأهل لدور الـ16 من أبطال أوروبا بعد الخسارة القاسية ضد جالاتا سراي.

وخسر يوفنتوس على يد جالاتا سراي 5-2 ضمن ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أليساندرو دل بيرو أسطورة يوفنتوس عبر موقع توتو سبورت: "عندما تلعب كل 3 أيام وتحتاج أن تكون في أفضل حال في كل مباراة، هنا تظهر الإمكانات الحقيقية للفريق وإلى أين يمكن أن يصل. إذا لم يجد يوفنتوس ذلك، سيعاني من خوض 3 مباريات في الأسبوع، رغم ما قدموه في الأسابيع السابقة"

وأضاف ديل بيرو "كل شيء سار بشكل خاطئ. جالاتا سراي قدم مباراة ممتازة ولعبوا أفضل. بينما واجه يوفنتوس صعوبة كبيرة ذهنيا وبدنيا".

وأتم تصريحاته "يجب على لاعبي يوفنتوس استعادة طاقاتهم إذا أرادوا الوصول إلى الدور القادم، لأن لاعبي جالاتا سراي كانوا أقرب ما يكونون مسحورين وخارج السيطرة".

وخسر يوفنتوس بنتيجة 5-2 أمام جالاتا سراي في ذهاب ملحق الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف جالاتا سراي: نواه لانج (هدفين) وجابريل سارا ودافنسون سانشيز وساشا بوي.

فيما أحرز تيون كوبمينيرز هدفي يوفنتوس في شباك النادي التركي.

وبهذا الانتصار، يدخل جالاتا سراي مواجهة الإياب في تورينو بأفضلية كبيرة.

وتقام المباراة يوم 25 فبراير الجاري ضمن إياب ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

