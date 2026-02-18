سبورت: بيدري سيشارك أمام ليفانتي لدقائق معدودة

ذكرت جريدة سبورت أن بيدري لاعب وسط برشلونة قد يعود للمشاركة مع فريقه لدقائق معدودة بعد تعافيه من الإصابة.

وذلك أمام ليفانتي في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وأوضح التقرير أن بيدري سيشارك في الشوط الثاني لمباراة ليفاني حسب رؤية هانز فليك مدرب برشلونة.

وفي حالة مشاركة بيدري أمام ليفانتي يوم 22 فبراير سيتمم شهرا كاملا خارج الملاعب، وهو ما أوضحه نادي برشلونة حين أصيب اللاعب أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

في ذلك الحين، أفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت تعرض بيدري لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن".

وأتم البيان "من المتوقع أن تمتد فترة التعافي إلى شهر واحد".

وغاب بيدري بالفعل عن برشلونة في المباريات التالية:

ريال أوفييدو (الدوري الإسباني)

كوبنهاجن (دوري أبطال أوروبا)

إلتشي (الدوري الإسباني)

ألباسيتي (كأس ملك إسبانيا)

مايوركا (الدوري الإسباني)

جيرونا (الدوري الإسباني)