محمد كمال مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس إفريقيا للسيدات

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 13:26

كتب : FilGoal

منة طارق - منتخب مصر للسيدات كرة قدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تكليف محمد كمال بقيادة منتخب مصر للسيدات في كأس أمم إفريقيا.

ويعمل محمد كمال مدربا لفريق السيدات بنادي البنك الأهلي.

وكشف اتحاد الكرة اليوم الأربعاء عن تعيين محمد كمال مديرا فنيا لمنتخب الكرة النسائية، المشارك في بطولة كأس إفريقيا للسيدات.

كمال سيعمل مديرا فنيا خلال فترة الإعداد والمشاركة في البطولة معارا من نادي البنك الأهلي.

ويضم الجهاز الفني المعاون كل من: إنجي أحمد عطية مدرب عام ومحمد عرفات، مدرب حراس مرمى ومحمد عادل المعد البدني.

وجاءت قرعة أمم إفريقيا للسيدات كالآتي:

المجموعة الأولى: المغرب - الجزائر - السنغال - كينيا.

المجموعة الثانية: جنوب إفريقيا - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - تنزانيا.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - زامبيا - مصر - مالاوي.

المجموعة الرابعة: غانا - الكاميرون - مالي - كاب فيردي.

ويشارك منتخب مصر بناء على دعوة قدمت لـ 4 منتخبات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 12 لـ 16.

وانضمت منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار ومالي أيضا للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويشارك منتخب سيدات مصر في للمرة الثالثة تاريخيا والأولى منذ عام 2016.

