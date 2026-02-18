حسام عوار: انتقال بنزيمة إلى الهلال أمر طبيعي.. وأريد مساعدة الجزائر في كأس العالم

وصف الجزائري حسام عوار، انتقال كريم بنزيمة زميله السابق في اتحاد جدة إلى الهلال بالأمر الطبيعي.

وانتقل بنزيمة إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة أثارت جدلا واسعا.

وقال حسام عوار لاعب اتحاد جدة عبر إم بي سي أكشن: "ما فعله كريم بنزيمة بالانتقال إلى الهلال أمر طبيعي في كرة القدم، فهو لاعب رائع وأحترمه كثيرا"

وأضاف "الموسم لا يزال طويلا، وأعد جماهير الاتحاد بالقتال حتى النهاية".

وأتم تصريحاته "كأس العالم؟ لاعبو المنتخب الجزائري إذا استعدوا بشكل جيد مع أنديتهم سنصل إلى البطولة في جاهزية تامة، لذلك أنا حريص على خوض أكبر عدد من المباريات مع الفريق لأكون جاهزا لمساعدة المنتخب الوطني".

وينطلق المونديال يوم 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026 رفقة الأرجنتين والنمسا والأردن.