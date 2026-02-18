حسام عوار: انتقال بنزيمة إلى الهلال أمر طبيعي.. وأريد مساعدة الجزائر في كأس العالم

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 13:18

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - حسام عوار - اتحاد جدة

وصف الجزائري حسام عوار، انتقال كريم بنزيمة زميله السابق في اتحاد جدة إلى الهلال بالأمر الطبيعي.

وانتقل بنزيمة إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة أثارت جدلا واسعا.

وقال حسام عوار لاعب اتحاد جدة عبر إم بي سي أكشن: "ما فعله كريم بنزيمة بالانتقال إلى الهلال أمر طبيعي في كرة القدم، فهو لاعب رائع وأحترمه كثيرا"

أخبار متعلقة:
الرياضية: حسام عوار جاهز مع اتحاد جدة قبل مواجهة الخلود تقرير سعودي: اتحاد جدة يستعيد عوار قبل لقاء التعاون أمم إفريقيا - استبعاد حسام عوار من منتخب الجزائر.. واستدعاء لاعب أنجيه أمم إفريقيا - تقرير: حسام عوار يغادر معسكر الجزائر بسبب الإصابة

وأضاف "الموسم لا يزال طويلا، وأعد جماهير الاتحاد بالقتال حتى النهاية".

وأتم تصريحاته "كأس العالم؟ لاعبو المنتخب الجزائري إذا استعدوا بشكل جيد مع أنديتهم سنصل إلى البطولة في جاهزية تامة، لذلك أنا حريص على خوض أكبر عدد من المباريات مع الفريق لأكون جاهزا لمساعدة المنتخب الوطني".

وينطلق المونديال يوم 11 يونيو المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026 رفقة الأرجنتين والنمسا والأردن.

اتحاد جدة منتخب الجزائر حسام عوار
نرشح لكم
شكوك حول مشاركة مدافع اتحاد جدة أمام الهلال نيوم يكرم حجازي بعد وصوله لـ100 مباراة بقميص الفريق فريق نبيل عماد يتأخر في العودة لملعبه لأسباب هندسية الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدفا التجربة السادسة.. نور الدين زكري مدربا للشباب السعودي الشباب السعودي يقيل مدربه.. وبن زكري في الانتظار سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال الدوري السعودي - إيقاف حارس الخلود بعد اعتدائه على جامع الكرات
أخر الأخبار
إيقاف ماتياس ألميدا مدرب إشبيلية لمدة 7 مباريات 2 دقيقة | الدوري الإسباني
ديل بيرو: لاعبو جالاتا سراي كانوا مسحورين.. وهذا ما يحتاجه يوفنتوس 5 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سبورت: بيدري سيشارك أمام ليفانتي لدقائق معدودة ساعة | الدوري الإسباني
محمد كمال مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس إفريقيا للسيدات ساعة | رياضة نسائية
حسام عوار: انتقال بنزيمة إلى الهلال أمر طبيعي.. وأريد مساعدة الجزائر في كأس العالم ساعة | سعودي في الجول
الزمالك ينتقد الأخطاء التحكيمية في بيان رسمي "النادي لن يقف مكتوف الأيدي" ساعة | الدوري المصري
شكوك حول مشاركة مدافع اتحاد جدة أمام الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
نواه لانج: الفوز على يوفنتوس بخماسية؟ المهمة لم تنته بعد 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523584/حسام-عوار-انتقال-بنزيمة-إلى-الهلال-أمر-طبيعي-وأريد-مساعدة-الجزائر-في-كأس-العالم