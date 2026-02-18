الزمالك ينتقد الأخطاء التحكيمية في بيان رسمي "النادي لن يقف مكتوف الأيدي"

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 12:43

كتب : FilGoal

محمد بسام - سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا ينتقد فيه أخطاء التحكيم التي يتعرض لها الفريق مؤخرا، وأشار بالتحديد لمباراة سيراميكا كليوباترا التي ودع كأس مصر بخسارتها.

وخسر الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ثمن نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاء بيان الزمالك على النحو التالي:

يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن استيائه الشديد من استمرار الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن صمته في السابق لم يكن ضعفًا، بل جاء حرصًا على انتظام المسابقات المحلية وعدم تأثرها رغم تكرار أخطاء الحكام ضد الفريق، وكذلك الضغط الرهيب للمباريات في عدد أيام قليلة وفي أكثر من بطولة قارية ومحلية، وذلك إعلاءً للمصلحة العامة للكرة المصرية.

والدليل على ذلك إقامة مباراة الفريق أمام سيراميكا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، في غياب العدالة وتكافؤ الفرص بين الفريقين رغم مطالبة النادي بتأجليها خاصة وأن الزمالك يمثل مصر في بطولة قارية، وكذلك شهدت أخطاءً تحكيمية واضحة، وجاءت تحت تأثير مجموعة من التصرفات التي سبقت المباراة توحي بأن خسارة الزمالك للمباراة ستحدث لا محالة.

ويتساءل النادي عن أسباب عدم الإعلان عن طاقم التحكيم قبل المباراة بوقتٍ كافٍ، على غير المعتاد، حيث تم الكشف عنه بعد منتصف الليلة التي سبقت اللقاء.

كما يطرح الزمالك تساؤلات مشروعة حول عدم تعيين طاقم تحكيم دولي لتقنية الفيديو.

ويضع مجلس إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة أمام مسؤولياته، مطالبًا بمراجعة شريط المباراة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه طاقم التحكيم ومعاقبتهم، وعدم إسناد أي مباريات مقبلة للفريق إلى هذا الطاقم، وسيتم إرسال شكوى رسمية بهذا المعنى إلى اتحاد الكرة.

وإذا كان الزمالك خسر بطولة كان يحمل لقبها منذ الموسم الماضي، فإن النادي لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما شهدته الأيام الأخيرة من قرارات لم تكن منصفة للزمالك، ويؤكد مجلس الإدارة أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي وجماهيره ومخطئٌ من يتوهم أن حقوق نادي الزمالك ستضيع هباءً.

وحقق سيراميكا كليوباترا انتصاره الأول تاريخيا على حساب الزمالك.

وسجل هدفا سيراميكا كل من حسام عبد المجيد بالخطأ في مرماه وأحمد بلحاج.

بينما سجل محمد إسماعيل هدف الزمالك الوحيد.

ويصعد سيراميكا كليوباترا إلى ربع النهائي لمواجهة فريق طلائع الجيش في 18 مارس المقبل.

