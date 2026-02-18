شكوك حول مشاركة مدافع اتحاد جدة أمام الهلال

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 12:25

كتب : FilGoal

دخلة جماهير اتحاد جدة ضد النصر

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الألباني ماريو ميتاي مدافع اتحاد جدة في المباراة المرتقبة ضد الهلال.

ويصطدم اتحاد جدة بالهلال في الجولة 22 من الدوري السعودي يوم الجمعة.

وأفاد اتحاد جدة في بيان: "يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ماريو ميتاي في وفاة جدته".

وأضاف "غادر اللاعب بعد نهاية مباراة الفريق أمام السد القطري مساء الثلاثاء إلى بلاده، بعد حصوله على إذن من الجهازين الفني والإداري".

ولم يحدد النادي السعودي موعد عودة لاعبه إلى السعودية من جديد.

ويبدو أن ميتاي قد يغيب أمام الهلال لضيق الوقت بين سفره وعودته وموعد المواجهة.

وانتصر اتحاد جدة على السد القطري بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أسيا للنخبة.

