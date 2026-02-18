نواه لانج: الفوز على يوفنتوس بخماسية؟ المهمة لم تنته بعد

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 12:24

كتب : FilGoal

نواه لانج - جالاتا سراي ضد يوفنتوس

يرى نواه لانج لاعب جالاتا سراي أن فريقه تنتظره مهمة صعبة أمام يوفنتوس رغم الفوز العريض بخماسية.

وفاز جالاتا سراي علة يوفنتوس 5-2 في مباراة أقيمت ضمن ذهاب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال نواه لانج لاعب جالاتا سراي عبر سكاي سبورت: "أظهرنا شخصية كبيرة في الشوط الثاني أمام يوفنتوس. سجلت هدفين، وأثبتنا أننا نمتلك روحا عالية وقوة ذهنية كبيرة، لكن المهمة لم تنته بعد".

وأضاف "يوفنتوس فريق قوي، ولا يزال علينا إنهاء المهمة. سنلعب خارج أرضنا أمام فريق صعب جدا. نحن في وضع جيد، لكننا لم ننجز سوى نصف الطريق".

وأتم "فترتي القصيرة مع مع نابولي؟ أفضل الحديث عن جالاتا سراي الآن. أشعر بحب الجماهير والنادي، والأهم المدرب. أنا لاعب يحتاج إلى الشعور بالتقدير، وبعدها سنرى ما سيحدث".

ويلعب نواه لانج في جالاتا سراي معارا من نابولي حتى نهاية الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو.

وخسر يوفنتوس بنتيجة 5-2 أمام جالاتا سراي في ذهاب ملحق الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف جالاتا سراي: نواه لانج (هدفين) وجابريل سارا ودافنسون سانشيز وساشا بوي.

فيما أحرز تيون كوبمينيرز هدفي يوفنتوس في شباك النادي التركي.

وبهذا الانتصار، يدخل جالاتا سراي مواجهة الإياب في تورينو بأفضلية كبيرة.

وتقام المباراة يوم 25 فبراير الجاري ضمن إياب ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

