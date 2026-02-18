أربيلوا: الحكم أخبرني إنه لم يسمع شيء.. وفريق مورينيو لن يستسلم

وفاز ريال مدريد على بنفيكا بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب النور بذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما قاله بريستياني؟ عليكم أن تسألوا لاعب بنفيكا، نحن نستحق أن نسمع إجابته، لا يجب أن يكون هناك تسامح مع العنصرية ولا يجب أن تحدث مثل تلك الأمور على أرض الملعب في 2026".

وواصل: "كل ما قلته لفينيسيوس هو إنني سألته إذا كان يريد استكمال المباراة، وكنا سنأخذ رأيه في القرار الذي يتخذه، نحن نسير معًا ونموت معًا، وعندما يحدث أمر مثل ذلك، نحن هنا دائمًا من أجله وسنقاتل سويًا".

وتابع: "الحكم أخبرني أنه لم يسمع أي شيء، ولذلك قرار استكمال المباراة كان خاصًا بفينيسيوس، لا يمكن التسامح مع مثل تلك السلوكيات".

وأكمل: "لم أر احتفال فينيسيوس، ولكنني رأيت هدفًا رائعًا، ومع ذلك أنا متأكد من أن مورينيو عندما يكتشف ما قاله لاعبه سيكون أول شخص لن يسمح بذلك".

وأردف: "فينيسيوس بخير، الأمر محزن لأنه لا يحدث لأول مرة، هو ليس فقط لاعبًا رائعًا ولكنه شخص يحب الجميع، عندما تعرفه ستعرف كم هو جيد، عليه دائمًا أن يتخطى مثل تلك المواقف".

وأضاف: "الشوط الأول كان جيدًا وكنا نستحق المزيد من الأهداف، ولكن كل شيء تغير بعد ما حدث، حاولنا الاستمرار في صنع الفرق لأنهم كشفوا أنفسهم ولكننا فقدنا السيطرة، ومع ذلك شاهدنا ريال مدريد الذي نريده، فريق قوي ويقدم جهدًا كبيرًا، أنا سعيد بالفريق الذي ظهر عن المباراة التي أقيمت منذ 3 أسابيع".

وشدد: "لا ترتكبوا خطأ وتكتبوا أن فريق مورينيو خسر والنتيجة 1-0 فقط، إنهم يحضرون للمباراة المقبلة بالفعل، وبنفيكا لن يستسلم، ولكن البرنابيو سيكون بانتظارهم وهذا هو المهم، أمامنا 90 دقيقة من كرة القدم الرائعة".

وأتم: "كنت قلقًا بشأن فريقي لأن المباراة السابقة بيننا كانت أبعد ما نريده عن مستوانا وهاجمنا بنفيكا بسرعة، كانوا سريعين جدًا والأمر لم يكن يتعلق بالدفاع فقط، لكن أيضًا الهجوم كان منظمًا أكثر، ولا يزال لدينا الكثير لتحسينه ولكننا على الطريق الصحيح".

وتقام مباراة الإياب على ملعب البرنابيو بعد أسبوع.