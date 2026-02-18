مدرب بلوزداد: المصري ليس فريقا سهلا والقرعة منحتنا ما أردناه

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 12:02

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - هدف أيمن محيوس

أعرب نسيم أوسرير مدرب حراس مرمى شباب بلوزداد الجزائري رضاه عن مواجهة المصري البورسعيدي بربع نهائي الكونفدرالية.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية عن مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد.

وقال نسيم أوسرير مدرب حراس مرمى شباب بلوزداد في تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية: "قرعة ربع النهائي وضعتنا أمام فريق عربي شقيق هو المصري البورسعيدي، وحقيقة كنا نتمنى مواجهة فريق من دولة عربية".

وأضاف "مباراة الذهاب ستلعب في أيام رمضان، ولو واجهنا فريقا إفريقيا لكان توقيت المباراة عند الثانية أو الثالثة عصرا، وهذا أمر صعب على اللاعبين".

وأتم تصريحاته "المصري ليس فريقا سهلا، ونعلم أنه حصد 10 نقاط في مجموعة صعبة، لكن شباب بلوزداد فريق ألقاب، وحينما ينافس قاريا يستهدف التتويج".

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي في ربع النهائي، بينما يلعب المصري البورسعيدي ضد شباب بلوزداد الجزائري.

وذكر كاف عبر موقعه أن مباريات الذهاب ستقام يوم الأحد 15 مارس المقبل.

فيما تقام مباريات الإياب يوم الاحد 22 مارس.

وذلك قبل انطلاق فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

وأقيمت مراسم القرعة يوم الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

يونيون مانياما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري

أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري

وتشهد مواجهة المصري وبلوزداد ظهور نبيل الكوكي مدرب الفريق البورسعيدي أمام فريقه السابق.

المصري الكونفدرالية شباب بلوزداد
