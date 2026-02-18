نيوم يكرم حجازي بعد وصوله لـ100 مباراة بقميص الفريق

حرص نادي نيوم السعودي على تكريم مدافعه المصري أحمد حجازي بعد وصوله لمائة مباراة مع الفريق.

وارتدى حجازي قميص نيوم في مباراته رقم 100 أمام القادسية في الدوري السعودي قبل أيام.

وأوضح النادي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "كرّم رئيس مجلس إدارة نادي نيوم مشاري المطيري، المدافع أحمد حجازي بمناسبة وصوله إلى 100 مباراة، وذلك بحضور الجهازين الفني والإداري وزملائه اللاعبين".

وأضاف "نتمنى للحاجز المزيد من التألق والنجاح".

وانتقل حجازي إلى نيوم في صيف 2024 قادما من اتحاد جدة.

وقاد المدافع المصري الفريق للتأهل إلى الدوري السعودي الممتاز هذا الموسم، من دوري القسم الثاني.

ويحتل نيوم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 21 جولة.