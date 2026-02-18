فريق نبيل عماد يتأخر في العودة لملعبه لأسباب هندسية

تسبَّبت أعمدة الإنارة في تأخير عودة فريق النجمة السعودي الذي يضم نبيل عماد إلى خوض مبارياته على ملعبه، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وكان النادي يسعى إلى إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالملعب قبل ختام الموسم الجاري، لكن الشركة أبلغت إدارة النادي أنَّ المدة الزمنية اللازمة لاستكمال الأعمال تصل إلى شهرين.

وأضاف التقرير أن الشركة رفضت تنفيذ حل مؤقت يتيح استخدام الملعب على مراحل، متمسكة بتنفيذ مشروع صيانة متكامل.

وذلك نظرًا لحاجة المنشأة إلى أعمال كبيرة تشمل أعمدة الإنارة وبقية الجوانب الفنية المرتبطة بها، ما يعني استمرار تأجيل اللعب على ملعب النادي لحين الانتهاء من المعالجة الشاملة.

في يناير الماضي، وافقت رابطة الدوري السعودي على نقل مباريات النجمة مؤقتًا دعمًا للنادي، إلى حين استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة لخوض المباريات على ملعبه.

واشترطت الرابطة تقديم خطة عمل واضحة لمعالجة الملاحظات تخضع لاحقًا لمراجعة الجهات المختصة.

قبل أيام، شارك نبيل عماد في مباراته الأولى مع النجمة السعودي بالدوري أمام الخلود في الجولة 21، بعد انتقاله من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية.

وحقق النجمة انتصاره الأول بالدوري السعودي بهدفين مقابل هدف.

وتم استبدال نبيل عماد في الدقيقة 65 بعدما تعرض لإصابة في المباراة.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد النجمة إلى النقطة 8 بالمركز الأخير من انتصار واحد و5 تعادلات و15 هزيمة.

وتجمد رصيد الخلود عند النقطة 19 في المركز 13 من 6 انتصارات وتعادل و14 هزيمة.

ويستعد النجمة لمواجهة أهلي جدة الخميس في الجولة 22 من الدوري السعودي.