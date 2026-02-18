فريق نبيل عماد يتأخر في العودة لملعبه لأسباب هندسية

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

نبيل عماد - منتخب مصر

تسبَّبت أعمدة الإنارة في تأخير عودة فريق النجمة السعودي الذي يضم نبيل عماد إلى خوض مبارياته على ملعبه، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وكان النادي يسعى إلى إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالملعب قبل ختام الموسم الجاري، لكن الشركة أبلغت إدارة النادي أنَّ المدة الزمنية اللازمة لاستكمال الأعمال تصل إلى شهرين.

وأضاف التقرير أن الشركة رفضت تنفيذ حل مؤقت يتيح استخدام الملعب على مراحل، متمسكة بتنفيذ مشروع صيانة متكامل.

أخبار متعلقة:
الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدفا التجربة السادسة.. نور الدين زكري مدربا للشباب السعودي جدو: الأهلي المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا.. وبيراميدز منافس قوي مصدر من الزمالك لـ في الجول: حسام عبد المجيد اعتذر لـ السعيد.. وأغلقنا ملف سيراميكا

وذلك نظرًا لحاجة المنشأة إلى أعمال كبيرة تشمل أعمدة الإنارة وبقية الجوانب الفنية المرتبطة بها، ما يعني استمرار تأجيل اللعب على ملعب النادي لحين الانتهاء من المعالجة الشاملة.

في يناير الماضي، وافقت رابطة الدوري السعودي على نقل مباريات النجمة مؤقتًا دعمًا للنادي، إلى حين استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة لخوض المباريات على ملعبه.

واشترطت الرابطة تقديم خطة عمل واضحة لمعالجة الملاحظات تخضع لاحقًا لمراجعة الجهات المختصة.

قبل أيام، شارك نبيل عماد في مباراته الأولى مع النجمة السعودي بالدوري أمام الخلود في الجولة 21، بعد انتقاله من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية.

وحقق النجمة انتصاره الأول بالدوري السعودي بهدفين مقابل هدف.

وتم استبدال نبيل عماد في الدقيقة 65 بعدما تعرض لإصابة في المباراة.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد النجمة إلى النقطة 8 بالمركز الأخير من انتصار واحد و5 تعادلات و15 هزيمة.

وتجمد رصيد الخلود عند النقطة 19 في المركز 13 من 6 انتصارات وتعادل و14 هزيمة.

ويستعد النجمة لمواجهة أهلي جدة الخميس في الجولة 22 من الدوري السعودي.

نبيل عماد النجمة الدوري السعودي
نرشح لكم
نيوم يكرم حجازي بعد وصوله لـ100 مباراة بقميص الفريق الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدفا التجربة السادسة.. نور الدين زكري مدربا للشباب السعودي الشباب السعودي يقيل مدربه.. وبن زكري في الانتظار سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال الدوري السعودي - إيقاف حارس الخلود بعد اعتدائه على جامع الكرات لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر إنزاجي: يؤسفني ما حدث مع نونيز
أخر الأخبار
أربيلوا: الحكم أخبرني إنه لم يسمع شيء.. وفريق مورينيو لن يستسلم 22 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
مدرب بلوزداد: المصري ليس فريقا سهلا والقرعة منحتنا ما أردناه 12 دقيقة | الكرة المصرية
نيوم يكرم حجازي بعد وصوله لـ100 مباراة بقميص الفريق 13 دقيقة | سعودي في الجول
يويفا يصدر بيانا بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية أمام بنفيكا 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مبابي: لاعب بنفيكا وصف فينيسيوس بالقرد 5 مرات.. ولا يستحق اللعب في دوري الأبطال 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
فريق نبيل عماد يتأخر في العودة لملعبه لأسباب هندسية 45 دقيقة | سعودي في الجول
مورينيو: فينيسيوس وبريستيانو يقولان شيئا مختلفا.. ولا تزال لدينا فرصة 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"لست وحدك".. الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا بشأن تعرض فينيسيوس للعنصرية 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523575/فريق-نبيل-عماد-يتأخر-في-العودة-لملعبه-لأسباب-هندسية