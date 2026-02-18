مورينيو: فينيسيوس وبريستيانو يقولان شيئا مختلفا.. ولا تزال لدينا فرصة

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

كشف جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا عن حديثه مع الثنائي فينيسيوس جونيور وجيانلوكا بريستياني.

وفاز ريال مدريد على بنفيكا بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بذهاب الملحق المؤهل لور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد تحدثت مع كليهما، فينيسيوس يقول شيئًا وبريستياني يقول شيئًا آخر. لا أريد أن أكون يساريًا أو أن أؤيد ما قاله بريستياني بنسبة 100%، أو أن ما قاله فينيسيوس هو الحقيقة، لا أستطيع أن أعرف. كل ما أعرفه أنها كانت مباراة رائعة، بدأنا بشكل ممتاز، وكان ريال مدريد قويًا، وغيروا مجرى المباراة، ثم سجل فينيسيوس هدفًا لا يستطيع تسجيله إلا هو أو مبابي".

أخبار متعلقة:
مؤتمر مورينيو: ريال مدريد مثل الملك الجريح آس: ثغرة في عقد مورينيو قد تعيده لريال مدريد مورينيو: أستطيع رفض تدريب ريال مدريد.. وأتمنى إقصائه من أبطال أوروبا مع طرد مورينيو وتوقف للعنصرية.. لدغة فينيسيوس تقود ريال مدريد لهزيمة بنفيكا

وواصل: "هل فينيسيوس هو المستفز؟ هذا يحدث، كم مرة حدث الأمر وفي كم ملعب؟ إنه لاعب من عالم آخر وأنا أحبه، لكن عندما تسجل هدفًا كهذا، حسنًا تخرج محمولًا على أكتاف زملائك، وانتهت المباراة، هذا كل شيء".

وكشف: "لم أطُرَد لأنني طلبت بطاقة صفراء ثانية على فينيسيوس، بل لأنني قلت شيئًا واضحًا جدًا للحكم. كان لديه ورقة مكتوب فيها أن تشواميني وكاريراس وهويسين لا يمكنهم الحصول على بطاقة صفراء، ورفض أن يشهر لهم البطاقات. لقد قلت ذلك للحكم، لأنني جلست على مقاعد البدلاء في 1400 مباراة، وهو كان يعرف جيدًا من يستطيع أن يُنذر ومن لا يستطيع. نحن نعرف كيف تسير الأمور، وفي النهاية ريال مدريد استحق الفوز وكانوا أقوى".

وتابع: "لن أتمكن من الجلوس في غرفة خلع الملابس بمباراة الإياب أو التواصل مع الفريق، سيكون الأمر صعبًا عليّ، لكن زملائي والمساعدين سيكونون هناك وسيؤدون عملهم".

وأضاف: "لقد أخبرت أربيلوا أن فينيسيوس سجل هدفًا رائعًا، لماذا يتصرف بسخافة عند ركلة الركنية؟".

وأتم: "نعرف أين سنلعب مباراة الإياب، ستكون مهمة صعبة، ولكن لا يزال لدينا فرصة".

وتقام مباراة الإياب على ملعب البرنابيو بعد أسبوع.

بنفيكا جوزيه مورينيو دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مورينيو: في حالة إدانة بريستياني في قضية العنصرية مسيرته ستنتهي معي كادينا سير: مبابي يغيب عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا رابطة الدوري الفرنسي تستجيب لطلب باريس قبل لقاء الحسم أمام تشيلسي جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا قرعة أبطال أوروبا - مواجهات نارية.. مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وإعادة لنهائي كأس العالم
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز 11 دقيقة | الدوري المصري
بـ 9 لاعبين.. المصري يخسر من إنبي ويفقد فرصة الاقتراب من المربع الذهبي 24 دقيقة | الدوري المصري
نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96 25 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري 29 دقيقة | الدوري المصري
الأول منذ 4 أعوام.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز 33 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يهدد مراكز المقدمة بثلاثية في البنك الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز ساعة | الدوري المصري
جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/523574/مورينيو-فينيسيوس-وبريستيانو-يقولان-شيئا-مختلفا-ولا-تزال-لدينا-فرصة