مورينيو: فينيسيوس وبريستيانو يقولان شيئا مختلفا.. ولا تزال لدينا فرصة

كشف جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا عن حديثه مع الثنائي فينيسيوس جونيور وجيانلوكا بريستياني.

وفاز ريال مدريد على بنفيكا بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بذهاب الملحق المؤهل لور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد تحدثت مع كليهما، فينيسيوس يقول شيئًا وبريستياني يقول شيئًا آخر. لا أريد أن أكون يساريًا أو أن أؤيد ما قاله بريستياني بنسبة 100%، أو أن ما قاله فينيسيوس هو الحقيقة، لا أستطيع أن أعرف. كل ما أعرفه أنها كانت مباراة رائعة، بدأنا بشكل ممتاز، وكان ريال مدريد قويًا، وغيروا مجرى المباراة، ثم سجل فينيسيوس هدفًا لا يستطيع تسجيله إلا هو أو مبابي".

وواصل: "هل فينيسيوس هو المستفز؟ هذا يحدث، كم مرة حدث الأمر وفي كم ملعب؟ إنه لاعب من عالم آخر وأنا أحبه، لكن عندما تسجل هدفًا كهذا، حسنًا تخرج محمولًا على أكتاف زملائك، وانتهت المباراة، هذا كل شيء".

وكشف: "لم أطُرَد لأنني طلبت بطاقة صفراء ثانية على فينيسيوس، بل لأنني قلت شيئًا واضحًا جدًا للحكم. كان لديه ورقة مكتوب فيها أن تشواميني وكاريراس وهويسين لا يمكنهم الحصول على بطاقة صفراء، ورفض أن يشهر لهم البطاقات. لقد قلت ذلك للحكم، لأنني جلست على مقاعد البدلاء في 1400 مباراة، وهو كان يعرف جيدًا من يستطيع أن يُنذر ومن لا يستطيع. نحن نعرف كيف تسير الأمور، وفي النهاية ريال مدريد استحق الفوز وكانوا أقوى".

وتابع: "لن أتمكن من الجلوس في غرفة خلع الملابس بمباراة الإياب أو التواصل مع الفريق، سيكون الأمر صعبًا عليّ، لكن زملائي والمساعدين سيكونون هناك وسيؤدون عملهم".

وأضاف: "لقد أخبرت أربيلوا أن فينيسيوس سجل هدفًا رائعًا، لماذا يتصرف بسخافة عند ركلة الركنية؟".

وأتم: "نعرف أين سنلعب مباراة الإياب، ستكون مهمة صعبة، ولكن لا يزال لدينا فرصة".

وتقام مباراة الإياب على ملعب البرنابيو بعد أسبوع.