بريستياني: لم أوجه أي إهانة عنصرية لـ فينيسيوس.. وآسف لتهديدات لاعبي ريال مدريد

نفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

جيانلوكا بريستياني النادي : بنفيكا بنفيكا

وفاز ريال مدريد على بنفيكا في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد سجله فينيسيوس جونيور.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

وتوقفت المباراة لقدائق بسبب رفض فينيسيوس استكمالها لاتهامه اللاعب بتوجيه لفظ عنصري وهو يغطي فمه قبل أن تستكمل في النهاية بشكل طبيعي.

وكتب بريستياني عبر حسابه على إنستاجرام: "أريد أن أوضح أنني لم أوجه إهانة عنصرية لفينيسيوس جونيور الذي أسام فهم ما يعتقد أنه سمعه، لم أكن يوما عنصريا مع أي شخص، وآسف للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".

وتقام مباراة الإياب بعد أسبوع على ملعب البرنابيو.