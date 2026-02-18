مواعيد مباريات الأربعاء 18 فبراير - دوري أبطال أوروبا.. وأرسنال ضد ولفرهامبتون

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 10:28

كتب : FilGoal

مارتن زوبيميندي - أرسنال ضد سندرلاند

تستكمل اليوم مباريات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

أخبار متعلقة:
أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم فالفيردي: ما حدث من عنصرية أمام بنفيكا مؤسف جدا كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدفا

كاراباج × نيوكاسل.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

أولمبياكو × باير ليفركوزن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

كلوب بروج × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

بودو جليمت × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس.

الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

كومو × ميلان.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.

دوري أبطال آسيا 2

النصر × أركاداج.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأربعاء
نرشح لكم
إنفانتينو يدعم فينيسيوس.. "ملتزمون بحماية الحكام والجماهير واللاعبين" بنفيكا يصدر بيانا بشأن تعرض فينيسيوس للعنصرية.. ويستشهد بـ أوزيبيو ديل بيرو: لاعبو جالاتا سراي كانوا مسحورين.. وهذا ما يحتاجه يوفنتوس نواه لانج: الفوز على يوفنتوس بخماسية؟ المهمة لم تنته بعد أربيلوا: الحكم أخبرني إنه لم يسمع شيء.. وفريق مورينيو لن يستسلم يويفا يصدر بيانا بعد تعرض فينيسيوس للعنصرية أمام بنفيكا مبابي: لاعب بنفيكا وصف فينيسيوس بالقرد 5 مرات.. ولا يستحق اللعب في دوري الأبطال مورينيو: فينيسيوس وبريستيانو يقولان شيئا مختلفا.. ولا تزال لدينا فرصة
أخر الأخبار
طريق بيراميدز - نهضة بركان يفوز في الدوري بعد العودة عقب أكثر من 3 أشهر 14 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: برشلونة يرغب في تجديد عقد كاسادو 31 دقيقة | الدوري الإسباني
بين بيليجريني وأربيلوا.. تعرف على المرشحن لـ مدرب الشهر في إسبانيا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: برنامج غذائي خاص من برشلونة لـ يامال بسبب رمضان 36 دقيقة | الدوري الإسباني
كومباني يكشف عن أفضل لحظة له مع بايرن ميونيخ 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجندة المصري في رمضان – 6 مباريات بين الدوري والكونفدرالية ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الاتحاد يكشف جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر ساعة | رياضات أخرى
أزمة في أبطال أوروبا.. وكيل بريستياني يدافع عن موكله ويحرج فينيسيوس جونيور ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523570/مواعيد-مباريات-الأربعاء-18-فبراير-دوري-أبطال-أوروبا-وأرسنال-ضد-ولفرهامبتون