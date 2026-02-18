مواعيد مباريات الأربعاء 18 فبراير - دوري أبطال أوروبا.. وأرسنال ضد ولفرهامبتون
الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 10:28
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
كاراباج × نيوكاسل.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
أولمبياكو × باير ليفركوزن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
كلوب بروج × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
بودو جليمت × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس.
الدوري الإنجليزي
ولفرهامبتون × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
كومو × ميلان.. 9:45 مساء - تطبيق ستارز بلاي.
دوري أبطال آسيا 2
النصر × أركاداج.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
