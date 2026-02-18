أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم

لم يستطع ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد تمالك نفسه أثناء الإدلاء بتصريحات عقب فوز فريقه على بنفيكا البرتغالي.

وفاز ريال مدريد الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الملحق لدوري أبطال أوروبا، والمؤهل إلى دور الـ16 للبطولة.

وقال أرنولد عبر أمازون برايم: "ما حدث الليلة عار على كرة القدم، إنه أمر مقزز وأفسد الليلة علينا".

وأضاف "أتمنى أن يتحقق العدل بعدما شاهدناه في المباراة".

وواصل "لا أستطيع التعليق على الأمر أكثر من ذلك لأنه لا يزال قيد التحقيق".

وأتم تصريحاته "لقد تعرض فينيسيوس لهذا الموقف عدة مرات خلال مسيرته، لا مكان لمثل هذا التصرف في كرة القدم أو المجتمع".

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مدريد الأسبوع المقبل.

وتوقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق.

قبل أن ينبه الحكم الجمهور في المدرجات لعدم تكرار الهتافات ضد النجم البرازيلي ويتم استكمال المباراة.