أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

ريال مدريد - أرنولد

لم يستطع ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد تمالك نفسه أثناء الإدلاء بتصريحات عقب فوز فريقه على بنفيكا البرتغالي.

ترينت أرنولد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفاز ريال مدريد الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الملحق لدوري أبطال أوروبا، والمؤهل إلى دور الـ16 للبطولة.

وقال أرنولد عبر أمازون برايم: "ما حدث الليلة عار على كرة القدم، إنه أمر مقزز وأفسد الليلة علينا".

أخبار متعلقة:
فالفيردي: ما حدث من عنصرية أمام بنفيكا مؤسف جدا مع طرد مورينيو وتوقف للعنصرية.. لدغة فينيسيوس تقود ريال مدريد لهزيمة بنفيكا

وأضاف "أتمنى أن يتحقق العدل بعدما شاهدناه في المباراة".

وواصل "لا أستطيع التعليق على الأمر أكثر من ذلك لأنه لا يزال قيد التحقيق".

وأتم تصريحاته "لقد تعرض فينيسيوس لهذا الموقف عدة مرات خلال مسيرته، لا مكان لمثل هذا التصرف في كرة القدم أو المجتمع".

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مدريد الأسبوع المقبل.

وتوقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق.

قبل أن ينبه الحكم الجمهور في المدرجات لعدم تكرار الهتافات ضد النجم البرازيلي ويتم استكمال المباراة.

ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا أرنولد
نرشح لكم
فالفيردي: ما حدث من عنصرية أمام بنفيكا مؤسف جدا ريمونتادا مكتملة الأركان.. باريس سان جيرمان يُحبط مفاجأة موناكو في أبطال أوروبا مع طرد مورينيو وتوقف للعنصرية.. لدغة فينيسيوس تقود ريال مدريد لهزيمة بنفيكا سباليتي: عدنا ثلاث خطوات إلى الوراء أمام جالاتاسراي.. ولا فائدة من الكلام دون أفعال انتهت أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي تشكيل ريال مدريد – مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام بنفيكا تقرير: جاكسون يقترب من العودة إلى تشيلسي تقرير: ليفربول يبدأ التفاوض مع ممثلي روجرز
أخر الأخبار
أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
فالفيردي: ما حدث من عنصرية أمام بنفيكا مؤسف جدا ساعة | دوري أبطال أوروبا
الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدف ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة ساعة | رياضات أخرى
ريمونتادا مكتملة الأركان.. باريس سان جيرمان يُحبط مفاجأة موناكو في أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
مع طرد مورينيو وتوقف للعنصرية.. لدغة فينيسيوس تقود ريال مدريد لهزيمة بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2 ساعة | آسيا
"لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523569/أرنولد-ما-حدث-في-مباراة-بنفيكا-عار-على-كرة-القدم