فالفيردي: ما حدث من عنصرية أمام بنفيكا مؤسف جدا

عبر فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد عن شعوره بالغضب والإحباط من العنصرية تجاه زميله فينيسيوس جونيور خلال مباراة بنفيكا البرتغالي.

وقال فالفيردي عبر بي إن سبورتس: "مباراة قوية وجادة دفاعيا وهجوميا والهدف منحنا أريحية".

وأضاف "نعرف أن هناك مباراة إياب وأنا سعيد جدا بمستوى زملائي والفوز على بنفيكا".

وأكمل "الصورة التي شاهدناها بعد الهدف مؤسفة جدا وما حدث هو أمر خطير جدا، لم أسمع ما حدث ولكن أصدقائي أخبروني أنه كانت هناك هتافات عنصرية ضد فينيسيوس وأيضا من اللاعبين".

وتعجب قائلا "كيف للاعب أن يقول عبارات محظورة وهو يغطي فمه حتى لا نعرف ماذا يقول؟ يجب أن يتغير هذا الأمر".

وواصل "أردنا أن نحقق نتيجة إيجابية بعدما خسرنا أمام بنفيكا قبل 3 أسابيع ونجحنا في ذلك".

وأتم تصريحاته "يجب أن نستمر في الكفاح والعمل وأن نحافظ على المكاسب التي تحققت بعد هذا الفوز".

وفاز ريال مدريد الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الملحق لدوري أبطال أوروبا، والمؤهل إلى دور الـ16 للبطولة.

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

وتوقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق.

قبل أن ينبه الحكم الجمهور في المدرجات لعدم تكرار الهتافات ضد النجم البرازيلي ويتم استكمال المباراة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مدريد الأسبوع المقبل.

