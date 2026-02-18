الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدفا

حقق نادي الشباب السعودي انتصارا عريضا على تضامن حضرموت اليمني بنتيجة ثقيلة.

وفاز الشباب على تضامن حضرموت 13-0 ضمن ختام دور المجموعات لدوري أبطال الخليج العربي.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله 6 أهداف.

فيما أحرز يانيك كاراسكو 3 أهداف (هاتريك)، وجوش براونهيل 3 أهداف (هاتريك) والأردني علي العزايزة (هدف).

ورفع الشباب رصيده إلى 7 نقاط، ليتفوق على النهضة العماني بفارق الأهداف.

وانتزع الشباب المركز الثاني مرافقا الريان القطري المتصدر بـ12 نقطة إلى نصف النهائي.

يذكر أن الشباب خاض المباراة تحت قيادة مدربه المؤقت عبد الله المطيري عقب إقالة الإسباني إيمانويل ألجواسيل.

وتعاقد الشباب مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري الذي سيقود الفريق بداية من المباراة المقبلة.