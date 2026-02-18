الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدف

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 00:33

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - الشباب السعودي

حقق نادي الشباب السعودي انتصارا عريضا على تضامن حضرموت اليمني بنتيجة ثقيلة.

وفاز الشباب على تضامن حضرموت 13-0 ضمن ختام دور المجموعات لدوري أبطال الخليج العربي.

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله 6 أهداف.

أخبار متعلقة:
التجربة السادسة.. نور الدين زكري مدربا للشباب السعودي الشباب السعودي يقيل مدربه.. وبن زكري في الانتظار كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد قرعة الكونفدرالية - الزمالك يواجه أوتوهو.. والمصري ضد شباب بلوزداد

Image

فيما أحرز يانيك كاراسكو 3 أهداف (هاتريك)، وجوش براونهيل 3 أهداف (هاتريك) والأردني علي العزايزة (هدف).

ورفع الشباب رصيده إلى 7 نقاط، ليتفوق على النهضة العماني بفارق الأهداف.

وانتزع الشباب المركز الثاني مرافقا الريان القطري المتصدر بـ12 نقطة إلى نصف النهائي.

يذكر أن الشباب خاض المباراة تحت قيادة مدربه المؤقت عبد الله المطيري عقب إقالة الإسباني إيمانويل ألجواسيل.

وتعاقد الشباب مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري الذي سيقود الفريق بداية من المباراة المقبلة.

الشباب السعودي عبد الرزاق حمد لله
نرشح لكم
التجربة السادسة.. نور الدين زكري مدربا للشباب السعودي الشباب السعودي يقيل مدربه.. وبن زكري في الانتظار سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال الدوري السعودي - إيقاف حارس الخلود بعد اعتدائه على جامع الكرات لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر إنزاجي: يؤسفني ما حدث مع نونيز بعد ارتباط اسمه بتدريب الزمالك.. الشباب السعودي على وشك تعيين بن زكري بيرجوين يعود لاتحاد جدة قبل مواجهة السد آسيويا
أخر الأخبار
أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فالفيردي: ما حدث من عنصرية أمام بنفيكا مؤسف جدا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الشباب السعودي يفوز على تضامن حضرموت اليمني بـ 13 هدف 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة 3 ساعة | رياضات أخرى
ريمونتادا مكتملة الأركان.. باريس سان جيرمان يُحبط مفاجأة موناكو في أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مع طرد مورينيو وتوقف للعنصرية.. لدغة فينيسيوس تقود ريال مدريد لهزيمة بنفيكا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2 3 ساعة | آسيا
"لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523567/الشباب-السعودي-يفوز-على-تضامن-حضرموت-اليمني-بـ-13-هدف