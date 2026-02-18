مع طرد مورينيو وتوقف للعنصرية.. لدغة فينيسيوس تقود ريال مدريد لهزيمة بنفيكا

فاز ريال مدريد الإسباني على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الملحق لدوري أبطال أوروبا، والمؤهل إلى دور الـ16 للبطولة.

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مدريد الأسبوع المقبل.

ظهر بنفيكا نشيطا في الهجوم خلال الشوط الأول وكاد أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 24 بتسديدة قوية لكن كورتوا تصدى للكرة ببراعة.

وأهدر كيليان مبابي فرصة التقدم لريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة من فينيسيوس وضعته في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة بعيدا.

وسدد أردا جولر كرة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها.

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

وتوقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق.

قبل أن ينبه الحكم الجمهور في المدرجات لعدم تكرار الهتافات ضد النجم البرازيلي ويتم استكمال المباراة.

وتلقى جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا البطاقة الحمراء في الدقيقة 85 بسبب الاعتراض على قرارات الحكم.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدف.

video:1