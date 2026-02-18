فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2
الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 00:02
كتب : FilGoal
تفوق الوصل الإماراتي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على الزوراء العراقي بقيادة عماد النحاس.
وفاز الوصل على الزوراء 4-2 في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2.
وسجل أهداف الوصل الإماراتي: برايان بالاسيوس وميجيل بورخا، وأدريلسون (هدفين).
فيما سجل إبراهيم تواميا هدفين لصالح نادي الزوراء العراقي.
شووف |
أهداف مباراة الوصل الإماراتي والزوراء العراقي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الثاني#دوري_أبطال_آسيا_الثاني#قنوات_الكاس | #منصة_شووف pic.twitter.com/ZuYwNxtDRz— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 17, 2026
وخطف الوصل بطاقة التأهل لثمن النهائي بعدما حسم مجموع المباراتين 6-5.
وكان الزوراء قد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 3-2، قبل أن يكرر الوصل الفوز بالنتيجة ذاتها إيابها، ثم يسجل هدفا رابعا في الوقت الإضافي.
نرشح لكم
بقيادة مؤمن سليمان.. الشرطة يقلب تأخره لفوز على الدحيل في نهاية مشاركته بدوري أبطال آسيا للنخبة من أجل زوجته.. إنفانتينو يحصل على الجنسية اللبنانية منافس مصر في كأس العالم.. إلغاء ودية إيران وإسبانيا قبل مواجهة شباب الأهلي.. غياب بونو عن تدريبات الهلال بسبب الإصابة مواعيد مباريات الإثنين 9 فبراير 2026.. دوري أبطال آسيا الوصل يعلن تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا بمشاركة ربيعة والنني.. العين يفوز على الجزيرة في كلاسيكو الإمارات الكويت تنافس على استضافة كأس آسيا 2031 أو 2035