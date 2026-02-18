فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 00:02

كتب : FilGoal

الوصل الإماراتي

تفوق الوصل الإماراتي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على الزوراء العراقي بقيادة عماد النحاس.

وفاز الوصل على الزوراء 4-2 في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وسجل أهداف الوصل الإماراتي: برايان بالاسيوس وميجيل بورخا، وأدريلسون (هدفين).

فيما سجل إبراهيم تواميا هدفين لصالح نادي الزوراء العراقي.

وخطف الوصل بطاقة التأهل لثمن النهائي بعدما حسم مجموع المباراتين 6-5.

وكان الزوراء قد حسم مباراة الذهاب بنتيجة 3-2، قبل أن يكرر الوصل الفوز بالنتيجة ذاتها إيابها، ثم يسجل هدفا رابعا في الوقت الإضافي.

دوري أبطال آسيا الوصل الزوراء
