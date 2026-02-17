"لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد

عبد الله السعيد - حسام عبد المجيد

نشر حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد.

ودخل السعيد وعبد المجيد في مشادة أثناء مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدور الـ16 من كأس مصر.

وكتب حسام عبد المجيد عبر حسابه على إنستجرام: "من المستحيل أن يغطي أحد الشمس، وأشهد الله وحده أنني لم ولن أخرج عن السياق الأدبي قط ما حييت".

وتابع "لن أفعل ذلك أبدا، لقد أحسن أهلي تربيتي، وشكرا لكم جميعا".

وحسم سيراميكا كليوباترا مقعده في ربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق سيراميكا كليوباترا انتصاره الأول تاريخيا على حساب الزمالك.

وسجل هدفا سيراميكا كل من حسام عبد المجيد بالخطأ في مرماه وأحمد بلحاج.

بينما سجل محمد إسماعيل هدف الزمالك الوحيد.

ويصعد سيراميكا كليوباترا إلى ربع النهائي لمواجهة فريق طلائع الجيش في 18 مارس المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل.

