سباليتي: عدنا ثلاث خطوات إلى الوراء أمام جالاتاسراي.. ولا فائدة من الكلام دون أفعال

اعترف لوتشيانو سباليتي المدير الفني ليوفنتوس بتراجع فريقه ثلاث خطوات إلى الوراء عقب الخسارة 5-2 أمام جالاتاسراي في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال سباليتي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "أنهينا الشوط الأول بشكل سيئ، حاولنا استعادة توازننا وغيرنا بعض الأمور، لكننا تراجعنا كثيرا من ناحية الشخصية".

وأضاف "لم تكن خطوة واحدة إلى الوراء، بل ثلاث خطوات هذا المساء. كامبياسو كان مهددا ببطاقة ثانية، وفي مثل هذه المباريات من الحكمة التدخل بالتبديلات".

وتابع "حصلنا على بطاقتين صفراوين إضافيتين في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني، ثم ألحقنا الضرر بأنفسنا بعدما لم ندرك خطورة بعض المواقف".

وعن كثرة استقبال الأهداف خاصة أوروبيا قال: "أنا مقتنع بأننا نستطيع تخفيف العبء عن الدفاع إذا لعبنا كرة القدم بطريقتنا. إذا تراجعنا واعتمدنا على الهجمات المرتدة فنحن لا نملك النوعية المناسبة لذلك، ولا نملك الصلابة الكافية لإغلاق المساحات تماما".

وأكمل: "الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع. إذا انخفض مستوى الجودة لدينا فنحن دائما معرضون لاستقبال الأهداف".

واستمر: "اللعب بعشرة لاعبين موقف صعب. أجرينا التبديل لتخفيف الضغط عن لاعب، لكن البديل حصل على بطاقتين خلال 20 دقيقة، وهذا جعل الأمور أكثر تعقيدا".

وبات يوفنتوس مطالبا بالفوز 3-0 إيابا على الأقل لفرض وقت إضافي.

وعن ذلك قال: "سنحاول بالطبع تنظيم عودة. يجب أن نتحمل مسؤولية ما حدث والقرارات التي نتخذها أثناء المباراة".

وأردف: "لا فائدة من الكلمات دون أفعال. نفعل أشياء جيدة مؤخرا، لكننا نخلق لأنفسنا مشكلات أيضا".

واختتم بشأن إصابة جليسون بريمر: "علينا تقييم حالته، قد تكون هناك مشكلة عضلية".

وتقدم جالاتاسراي مبكرا عبر جابرييل سارا، قبل أن يقلب يوفنتوس النتيجة بثنائية تيون كوبمينيرس لينهي الشوط الأول متفوقا 2-1 في إسطنبول.

وانهار الفريق في الشوط الثاني بعد مشاركة خوان كابال بدلا من أندريا كامبياسو الذي كان يحمل بطاقة صفراء، إذ ارتكب البديل خطأين حاسمين ثم تعرض للطرد.

وسجل نوا لانج هدفين، وأضاف دافينسون سانشيز وساشا بوي هدفين آخرين لتنتهي المباراة 5-2.

