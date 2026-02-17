مدرب سيراميكا: حققنا فوزا مستحقا.. والزمالك يمر بفترة رائعة رغم الظروف الصعبة

يرى محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي سيراميكا كليوباترا أن فريقه حقق فوزا مستحقا على الزمالك في كأس مصر.

وحسم سيراميكا كليوباترا مقعده في ربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي سيراميكا كليوباترا عبر أون سبورت: "الزمالك يمر بفترة رائعة تحت قيادة معتمد جمال رغم الظروف الصعبة التي يواجهها".

وأضاف "درسنا الزمالك جيدا قبل اللقاء، وظهرنا بشخصية قوية، واللاعبون استجابوا بشكل مميز للتعليمات".

وتابع "سعيد بالأداء الذي قدمه الفريق، وحتى لو كنا خسرنا لم نكن لنحزن لأننا قدمنا ما علينا وطموحنا يتزايد في البطولة بهذا الفوز الثمين".

وأتم "نحن في نادي سيراميكا أسرة واحدة، وتحقيق هذا الفوز في هذا التوقيت كان مهما للغاية".

وحقق سيراميكا كليوباترا انتصاره الأول تاريخيا على حساب الزمالك.

وسجل هدفا سيراميكا كل من حسام عبد المجيد بالخطأ في مرماه وأحمد بلحاج.

بينما سجل محمد إسماعيل هدف الزمالك الوحيد.

ويصعد سيراميكا كليوباترا إلى ربع النهائي لمواجهة فريق طلائع الجيش في 18 مارس المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل.