مران الأهلي - تريزيجيه وزيزو يواصلان البرنامج التأهيلي

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 22:48

كتب : FilGoal

زيزو - تريزيجيه

استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مواجهة الجونة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

تريزيجيه

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق الجونة مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري.

وشهد مران اليوم، مواصلة محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد سيد "زيزو" تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بالثنائي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

وكان الأهلي حصل على راحة أمس الإثنين عقب التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا متصدرا للمجموعة الثانية.

وعقد يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة الأهلي لفريق الترجي.

وتقام مباراة الذهاب في تونس بينما الإيابعلى استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 15 مباراة وبفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا.

ولعب الأهلي مباراة أقل عن سيراميكا كليوباترا.

