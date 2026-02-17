خبر في الجول – فتوح يقترب من العودة لـ الزمالك أمام حرس الحدود

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 22:42

كتب : FilGoal

الزمالك - أحمد فتوح

اقترب أحمد فتوح لاعب الزمالك من العودة لقائمة الأبيض من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وخسر الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 لكأس مصر بهدفين لهدف ليودع المسابقة.

وعلم FilGoal.com أن أحمد فتوح تعافى من الإصابة بشكل كامل وأنهى فترة التأهيل.

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك لـ في الجول: حسام عبد المجيد اعتذر لـ السعيد.. وأغلقنا ملف سيراميكا ثلاثي الأهلي ومحترف الزمالك.. تعرف على ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان للمرة الثالثة منذ بداية الألفية.. الزمالك والأهلي يغيبان عن ربع نهائي كأس مصر

ليقترب من دخول قائمة الزمالك في المباراة المقبلة في الدوري ضد حرس الحدود.

ويعاني فتوح من الإصابة منذ مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير الماضي.

ولعب فتوح مع الزمالك هذا الموسم 12 مباراة.

ويلعب الزمالك ضد حرس الحدود في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، ويأتي حرس الحدود في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود والقناة الناقلة

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 20 فبراير الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الزمالك الدوري المصري أحمد فتوح
نرشح لكم
"لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد مدرب سيراميكا: حققنا فوزا مستحقا.. والزمالك يمر بفترة رائعة رغم الظروف الصعبة مران الأهلي - تريزيجيه وزيزو يواصلان البرنامج التأهيلي مصدر من الزمالك لـ في الجول: حسام عبد المجيد اعتذر لـ السعيد.. وأغلقنا ملف سيراميكا ثلاثي الأهلي ومحترف الزمالك.. تعرف على ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان للمرة الثالثة منذ بداية الألفية.. الزمالك والأهلي يغيبان عن ربع نهائي كأس مصر توروب: مواجهة الترجي مهمة ولكن التركيز الحالي على الدوري الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة 12 دقيقة | رياضات أخرى
ريمونتادا مكتملة الأركان.. باريس سان جيرمان يُحبط مفاجأة موناكو في أبطال أوروبا 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مع طرد مورينيو وتوقف للعنصرية.. لدغة فينيسيوس تقود ريال مدريد لهزيمة بنفيكا 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2 23 دقيقة | آسيا
"لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد 40 دقيقة | الدوري المصري
سباليتي: عدنا ثلاث خطوات إلى الوراء أمام جالاتاسراي.. ولا فائدة من الكلام دون أفعال 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
التجربة السادسة.. نور الدين زكري مدربا للشباب السعودي 57 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب سيراميكا: حققنا فوزا مستحقا.. والزمالك يمر بفترة رائعة رغم الظروف الصعبة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523557/خبر-في-الجول-فتوح-يقترب-من-العودة-لـ-الزمالك-أمام-حرس-الحدود