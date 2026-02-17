خبر في الجول – فتوح يقترب من العودة لـ الزمالك أمام حرس الحدود

اقترب أحمد فتوح لاعب الزمالك من العودة لقائمة الأبيض من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وخسر الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 لكأس مصر بهدفين لهدف ليودع المسابقة.

وعلم FilGoal.com أن أحمد فتوح تعافى من الإصابة بشكل كامل وأنهى فترة التأهيل.

ليقترب من دخول قائمة الزمالك في المباراة المقبلة في الدوري ضد حرس الحدود.

ويعاني فتوح من الإصابة منذ مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير الماضي.

ولعب فتوح مع الزمالك هذا الموسم 12 مباراة.

ويلعب الزمالك ضد حرس الحدود في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، ويأتي حرس الحدود في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود والقناة الناقلة

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 20 فبراير الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.