جالاتا سراي يقسو على يوفنتوس بخماسية في ذهاب ملحق دوري الأبطال
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 22:22
كتب : FilGoal
تلقى يوفنتوس أول خسارة له في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.
وخسر يوفنتوس بنتيجة 5-2 أمام جالاتا سراي في ذهاب ملحق الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
سجل أهداف جالاتا سراي: نواه لانج (هدفين) وجابريل سارا ودافنسون سانشيز وساشا بوي.
فيما أحرز تيون كوبمينيرز هدفي يوفنتوس في شباك النادي التركي.
وصف المباراة
كاد يونس أكجون أن يفتتح التسجيل بعدما مرت تسديدته من خارج المنطقة بمحاذاة القائم في الدقيقة العاشرة.
واستغل جابرييل سارا خطأ من دفاع يوفنتوس وسدد في المرمى عند الدقيقة 15.
غلطة سراي يفتتح التسجيل عن طريق غابرييل سارا ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #رمضان_مع_beIN pic.twitter.com/NL9TVdyFuH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2026
وجاء رد يوفنتوس سريعا بعدما تصدى أوغورجان تشاكير لرأسية بيير كالولو، غير أن تيون كوبمينيرز تابع الكرة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 16.
تيون كووبميينيرز يدرك التعادل سريعاً ليوفنتوس ويشعل اللقاء ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #رمضان_مع_beIN pic.twitter.com/StqH7Mqueh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2026
وعاد كوبمينيرز ليسجل مجددا بعدما تبادل الكرة بطريقة جميلة مع ويستون ماكيني، قبل أن يسدد في الزاوية العليا لتسكن الشباك في الدقيقة 32.
⚽️🔥 تيون كووبميينيرز يواصل التألق ويُسجّل الهدف الثاني ليوفنتوس#دوري_أبطال_أوروبا | #رمضان_مع_beIN pic.twitter.com/LGjnMD1iEn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2026
ونجح نواه لانج في تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة قوية في الدقيقة 49.
وأحرز دافنسون سانشيز الهدف الثالث لجالاتا سراي في الدقيقة 60 مستغلا تمريرة جابريل سارا.
ونجح أوسيمين في خطف كرة ومررها إلى نواه لانج الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 75.
غلطة سراي يواصل التألق ويسجل الهدف الرابع أمام يوفنتوس في ليلة استثنائية 😮🔥
من المسؤول عن الهدف برأيك؟ ✍️#دوري_أبطال_أوروبا | #رمضان_مع_beIN pic.twitter.com/cDTqQjviWN— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 17, 2026
ساشا بوي أكمل خماسية جالاتا سراي في شباك يوفنتوس بتسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 83.
وبهذا الانتصار، يدخل جالاتا سراي مواجهة الإياب في تورينو بأفضلية كبيرة.
وتقام المباراة يوم 25 فبراير الجاري ضمن إياب ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.