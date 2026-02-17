جالاتا سراي يقسو على يوفنتوس بخماسية في ذهاب ملحق دوري الأبطال

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 22:22

كتب : FilGoal

نواه لانج - جالاتا سراي ضد يوفنتوس

تلقى يوفنتوس أول خسارة له في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة لوتشيانو سباليتي.

وخسر يوفنتوس بنتيجة 5-2 أمام جالاتا سراي في ذهاب ملحق الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف جالاتا سراي: نواه لانج (هدفين) وجابريل سارا ودافنسون سانشيز وساشا بوي.

فيما أحرز تيون كوبمينيرز هدفي يوفنتوس في شباك النادي التركي.

وصف المباراة

كاد يونس أكجون أن يفتتح التسجيل بعدما مرت تسديدته من خارج المنطقة بمحاذاة القائم في الدقيقة العاشرة.

واستغل جابرييل سارا خطأ من دفاع يوفنتوس وسدد في المرمى عند الدقيقة 15.

وجاء رد يوفنتوس سريعا بعدما تصدى أوغورجان تشاكير لرأسية بيير كالولو، غير أن تيون كوبمينيرز تابع الكرة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 16.

وعاد كوبمينيرز ليسجل مجددا بعدما تبادل الكرة بطريقة جميلة مع ويستون ماكيني، قبل أن يسدد في الزاوية العليا لتسكن الشباك في الدقيقة 32.

ونجح نواه لانج في تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة قوية في الدقيقة 49.

وأحرز دافنسون سانشيز الهدف الثالث لجالاتا سراي في الدقيقة 60 مستغلا تمريرة جابريل سارا.

ونجح أوسيمين في خطف كرة ومررها إلى نواه لانج الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة 75.

ساشا بوي أكمل خماسية جالاتا سراي في شباك يوفنتوس بتسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار، يدخل جالاتا سراي مواجهة الإياب في تورينو بأفضلية كبيرة.

وتقام المباراة يوم 25 فبراير الجاري ضمن إياب ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

