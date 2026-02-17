كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين

واصل فريق سيدات الأهلي لكرة السلة تصدر مرحلة المجموعات في مسابقة الدوري.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على مصر للتأمين ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وحسمت سيدات الأهلي المباراة بنتيجة 80-70.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في أول 10 جولات بالمسابقة.

وحوّل الأهلي تأخره في الفترة الأولى إلى انتصار بعد تألق خاصة في الفترة الثانية.

وكان مصر للتأمين متقدما في الفترة الأولى بنتيجة 23-25.

وجمع الأهلي 20 نقطة بالعلامة الكاملة بمرحلة المجموعات من دوري السيدات.

وتنطلق مواجهة الجزيرة ونيو جيزة تُقام غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة مركز شباب الجزيرة، على أن تُستكمل باقي مباريات الجولة العاشرة في موعدها المحدد سلفًا يوم السبت 21 فبراير الجاري.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.