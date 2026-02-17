كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 21:47

كتب : FilGoal

رنيم الجداوي - الأهلي ضد مصر للتأمين - سيدات كرة سلة

واصل فريق سيدات الأهلي لكرة السلة تصدر مرحلة المجموعات في مسابقة الدوري.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على مصر للتأمين ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وحسمت سيدات الأهلي المباراة بنتيجة 80-70.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ ميرال أشرف لاعبة الأهلي كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم كرة سلة – فوز سيدات الأهلي على الصيد واستمرار الحفاظ على الصدارة سلة - خبر في الجول – على خليفة يدخل دائرة اهتمامات الاتحاد السكندري لبحث إمكانية ضمه

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في أول 10 جولات بالمسابقة.

وحوّل الأهلي تأخره في الفترة الأولى إلى انتصار بعد تألق خاصة في الفترة الثانية.

وكان مصر للتأمين متقدما في الفترة الأولى بنتيجة 23-25.

وجمع الأهلي 20 نقطة بالعلامة الكاملة بمرحلة المجموعات من دوري السيدات.

وتنطلق مواجهة الجزيرة ونيو جيزة تُقام غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة مركز شباب الجزيرة، على أن تُستكمل باقي مباريات الجولة العاشرة في موعدها المحدد سلفًا يوم السبت 21 فبراير الجاري.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

كرة سلة سيدات الأهلي دوري السلة
نرشح لكم
كرة طائرة - الأهلي في طريق سبورتنج.. الكشف عن قرعة كأس مصر للسيدات اسكواش - نور الشربيني تحسم لقب تكساس المفتوحة بعد مباراة ماراثونية كرة طائرة – الأهلي يتوج بكأس السوبر للسيدات بالفوز على الزمالك كرة سلة – جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ ميرال أشرف لاعبة الأهلي انتهت سوبر الطائرة سيدات – الأهلي 3 (25)-(19) 1 الزمالك.. اللقب للأحمر خبر في الجول - الزمالك يؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة كرة طائرة - "ليست بالمواجهات المباشرة".. كيفية التتويج بلقب سوبر السيدات اسكواش - نور الشربيني تتأهل إلى نصف نهائي تكساس المفتوحة
أخر الأخبار
التجربة السادسة.. نور الدين زكري مدربا للشباب السعودي 8 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب سيراميكا: حققنا فوزا مستحقا.. والزمالك يمر بفترة رائعة رغم الظروف الصعبة 46 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - تريزيجيه وزيزو يواصلان البرنامج التأهيلي 48 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – فتوح يقترب من العودة لـ الزمالك أمام حرس الحدود 54 دقيقة | الدوري المصري
جالاتا سراي يقسو على يوفنتوس بخماسية في ذهاب ملحق دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: حسام عبد المجيد اعتذر لـ السعيد.. وأغلقنا ملف سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين ساعة | رياضة نسائية
مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(1) ريال مدريد.. استكمال المباراة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523554/كرة-سلة-الأهلي-يواصل-تصدر-دوري-السيدات-بالعلامة-الكاملة-بعد-التغلب-على-مصر-للتأمين