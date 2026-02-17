انتهت أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي

أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم

فالفيردي: ما حدث من عنصرية أمام بنفيكا مؤسف جدا

مع طرد مورينيو وتوقف للعنصرية.. لدغة فينيسيوس تقود ريال مدريد لهزيمة بنفيكا

سباليتي: عدنا ثلاث خطوات إلى الوراء أمام جالاتاسراي.. ولا فائدة من الكلام دون أفعال