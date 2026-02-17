انتهت أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(1) ريال مدريد.. فوز الملكي

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 21:38

كتب : FilGoal

ريال مدريد - بنفيكا - فينيسيوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بنفيكا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد

ق 85: طرد مورينيو بسبب الاعتراض على الحكم

ق 60: استكمال المباراة

ق 52: إيقاف المباراة بسبب الهجوم على فينيسيوس

ق 50: جووووووووووووول فينيسيوس والأول

ق 45: تسديدة قوية من أردا جولر والحارس يتصدى

ق 42: مبابي يهدر بغرابة

ق 24: كوروتا يتألق

انطلاق المباراة

ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا
