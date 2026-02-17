مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 21:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بنفيكا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
ـــــــــــــــــــــــ
ق 45: تسديدة قوية من أردا جولر والحارس يتصدى
ق 42: مبابي يهدر بغرابة
ق 24: كوروتا يتألق
انطلاق المباراة
