مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 21:38

كتب : FilGoal

ريال مدريد - بنفيكا - فينيسيوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بنفيكا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف ضم لاعب وسط ميدلسبره

ق 45: تسديدة قوية من أردا جولر والحارس يتصدى

ق 42: مبابي يهدر بغرابة

ق 24: كوروتا يتألق

انطلاق المباراة

ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
جالاتا سراي يقسو على يوفنتوس بخماسية في ذهاب ملحق دوري الأبطال تشكيل ريال مدريد – مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام بنفيكا انتهت في دوري أبطال أوروبا - جالاتا سراي (5)-(2) يوفنتوس.. حفلة أهداف التشكيل - يليديز وتورام أساسيان مع يوفنتوس.. وأوسيمين يقود هجوم جالاتا سراي مواعيد مباريات الثلاثاء 17 فبراير.. قرعة إفريقيا والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا مؤتمر أربيلوا: لن نواجه بنفيكا بدافع الانتقام.. ومورينيو سيحصل على تحية كبيرة في البرنابيو مؤتمر كامافينجا: لم أقدم أفضل ما لدي حتى الآن.. وفخور بما حققته في مسيرتي مورينيو: أستطيع رفض تدريب ريال مدريد.. وأتمنى إقصائه من أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مدرب سيراميكا: حققنا فوزا مستحقا.. والزمالك يمر بفترة رائعة رغم الظروف الصعبة 16 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - تريزيجيه وزيزو يواصلان البرنامج التأهيلي 17 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – فتوح يقترب من العودة لـ الزمالك أمام حرس الحدود 23 دقيقة | الدوري المصري
جالاتا سراي يقسو على يوفنتوس بخماسية في ذهاب ملحق دوري الأبطال 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: حسام عبد المجيد اعتذر لـ السعيد.. وأغلقنا ملف سيراميكا ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين ساعة | رياضة نسائية
مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) ريال مدريد.. الشوط الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523553/استراحة-أبطال-أوروبا-بنفيكا-0-0-ريال-مدريد-شوط-أول-سلبي