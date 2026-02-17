كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم

انطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة السلة، في برج العرب استعدادًا لخوض النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

وتستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات النافذة الثانية للمجموعة الرابعة، والتي تضم المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات أنجولا وأوغندا ومالي، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل.

وسبق معسكر برج العرب والذي يستمر حتى موعد انطلاق منافسات النافذة الثانية، معسكر مغلق أُقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجاري،

ويستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة منتخب مالي يوم الخميس 26 فبراير في تمام الساعة 11 مساءً، قبل أن يلتقي نظيره الأنجولي يوم السبت 28 فبراير في التوقيت ذاته.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في النافذة الثانية بمواجهة أوغندا يوم الأحد 1 مارس المقبل، في تمام الساعة 11 مساءً.

وكان الإسباني أجوستي بوش، المدير الفني للمنتخب، قد أعلن القائمة الأولية، والتي ضمت كلًا من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل دولا، خالد عبد الناصر، باتريك جاردنر، أحمد أبو العلا بيبو، مهاب ياسر، ياسين شيخو، آدم موسى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، بيبو زهران، إسماعيل مسعود، يوسف رفعت، محمد إبراهيم ميدو، أحمد خانكة، محمد ياسر، وأحمد ياسر عبد الوهاب.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من مجموعات المرحلة الأولى الأربع إلى المرحلة الثانية والأخيرة.

وكان منتخب مصر قد شارك في النسخة السابقة من بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، التي أُقيمت في اليابان، إوندونيسيا، والفلبين.

وحقق الفراعنة آنذاك المركز العشرين، كثاني أفضل مركز إفريقي في مونديال 2023، خلف منتخب جنوب السودان.