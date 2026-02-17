ثلاثي الأهلي ومحترف الزمالك.. تعرف على ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 21:01
كتب : FilGoal
أصدرت قناة إم بي سي مصر البرومو الدعائي لبرنامج رامز جلال الجديد "رامز ليفل الوحش".
أحمد سيد زيزو
النادي : الأهلي
وظهر في البرومو أربعة لاعبين من الدوري المصري.
إذ ظهر من الأهلي الثلاثي أحمد سيد "زيزو" وياسر إبراهيم ومروان عطية.
بينما تواجد المغربي محمود بنتايك محترف الزمالك ضمن البرومو الدعائي.
ويتسم برنامج رامز جلال بـ "المقالب" في نجوم الفن والرياضة.
ويعرض البرنامج عبر قناة إم بي سي مصر عقب أذان المغرب.
وسبق وأن ظهر أحمد زيزو في إحدى برامج رامز جلال من قبل.
