تشكيل ريال مدريد – مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام بنفيكا

دفع ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد بالثنائي فينيسيوس وكيليان مبابي في هجوم فريقه لمواجهة بنفيكا.

ويلعب ريال مدريد الإسباني ضد بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور الملحق لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب النور في لشبونة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أنطونيو روديجير – دين هاوسن – ألفارو كاريراس

الوسط: فالفيردي – أردا جولر – تشواميني – إدوارد كامافينجا

الهجوم: كيليان مبابي – فينيسيوس

بينما جاء تشكيل بنفيكا الذي دفع به جوزيه مورينيو كالآتي:

المرمى: توربين

الدفاع: ديديتش – نيكولاس أوتاميندي – توماس أراوخو – داهل

الوسط: رافا سيلفا – باريرو – سوداكوف

الهجوم: أندرياس شييلديروب - فانجيليس بافليديس

ويلعب الفائز من هذه المواجهة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي أو سبورتنج لشبونة البرتغالي في دور الـ16.