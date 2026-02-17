انتهت في دوري أبطال أوروبا - جالاتا سراي (5)-(2) يوفنتوس.. حفلة أهداف
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 19:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد جالاتا سراي ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويحل يوفنتوس ضيفا على جالاتا سراي في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
نهاية المباراة
ق86 ساشا يسجل الهدف الخامس
ق75 نوه لانج يسجل الهدف الرابع لجالاتا سراي
ق60 سانشيز يسجل الهدف الثالث لجالاتا سراي
ق49 يوسف أكجون يسجل هدف التعادل بعد تسديدة قوية
نهاية الشوط الأول
ق32 تيون كووبميينيرز يسجل الهدف الثاني بتسددية صاروخية
ق30 رأسية متقنة من أوسيمين وتصدي رائع من حارس يوفنتوس
ق16 هدف التعادل لنادي يوفنتوس عن طريق تيون تيون كووبميينيرز.
تيون كووبميينيرز يدرك التعادل سريعاً ليوفنتوس ويشعل اللقاء ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #رمضان_مع_beIN
ق15 جابرييل سارا يسجل الهدف الأول لجالاتا سراي بعد تسديدة صاروخية
غلطة سراي يفتتح التسجيل عن طريق غابرييل سارا ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #رمضان_مع_beIN
ق10 يلديز يهدر فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم لنادي يوفنتوس
ق5 تسديدة صاروخية من يونس أكجون تمر بجوار مرمى يوفنتوس
انطلاق المباراة