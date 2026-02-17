انتهت في دوري أبطال أوروبا - جالاتا سراي (5)-(2) يوفنتوس.. حفلة أهداف

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 19:44

كتب : FilGoal

جالاتا سراي ضد يوفنتوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد جالاتا سراي ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحل يوفنتوس ضيفا على جالاتا سراي في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة مباراة يوفنتوس ضد جالاتا سراي دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
للمرة الثالثة منذ بداية الألفية.. الزمالك والأهلي يغيبان عن ربع نهائي كأس مصر توروب: مواجهة الترجي مهمة ولكن التركيز الحالي على الدوري ماروتا: تمثيل باستوني؟ يوفنتوس تأهل لأبطال أوروبا بسبب حادثة مشابهة ضدنا زيلينسكي: هدفي في يوفنتوس الأهم في الموسم.. وافتقرنا التركيز

نهاية المباراة

ق86 ساشا يسجل الهدف الخامس

ق75 نوه لانج يسجل الهدف الرابع لجالاتا سراي

ق60 سانشيز يسجل الهدف الثالث لجالاتا سراي

ق49 يوسف أكجون يسجل هدف التعادل بعد تسديدة قوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق32 تيون كووبميينيرز يسجل الهدف الثاني بتسددية صاروخية

ق30 رأسية متقنة من أوسيمين وتصدي رائع من حارس يوفنتوس

ق16 هدف التعادل لنادي يوفنتوس عن طريق تيون تيون كووبميينيرز.

ق15 جابرييل سارا يسجل الهدف الأول لجالاتا سراي بعد تسديدة صاروخية

ق10 يلديز يهدر فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم لنادي يوفنتوس

ق5 تسديدة صاروخية من يونس أكجون تمر بجوار مرمى يوفنتوس

انطلاق المباراة

يوفنتوس جالاتاسراي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) ريال مدريد.. انطلاق المباراة تشكيل ريال مدريد – مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام بنفيكا التشكيل - يليديز وتورام أساسيان مع يوفنتوس.. وأوسيمين يقود هجوم جالاتا سراي مواعيد مباريات الثلاثاء 17 فبراير.. قرعة إفريقيا والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا مؤتمر أربيلوا: لن نواجه بنفيكا بدافع الانتقام.. ومورينيو سيحصل على تحية كبيرة في البرنابيو مؤتمر كامافينجا: لم أقدم أفضل ما لدي حتى الآن.. وفخور بما حققته في مسيرتي مورينيو: أستطيع رفض تدريب ريال مدريد.. وأتمنى إقصائه من أبطال أوروبا الإصابة تبعد جوناثان ديفيد عن مواجهة جالاتا سراي
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك لـ في الجول: حسام عبد المجيد اعتذر لـ السعيد.. وأغلقنا ملف سيراميكا 23 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين 28 دقيقة | رياضة نسائية
مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) ريال مدريد.. انطلاق المباراة 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم ساعة | كرة سلة
ثلاثي الأهلي ومحترف الزمالك.. تعرف على ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان ساعة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: جاكسون يقترب من العودة إلى تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ليفربول يبدأ التفاوض مع ممثلي روجرز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523544/انتهت-في-دوري-أبطال-أوروبا-جالاتا-سراي-5-2-يوفنتوس-حفلة-أهداف