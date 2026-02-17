للمرة الثالثة منذ بداية الألفية.. الزمالك والأهلي يغيبان عن ربع نهائي كأس مصر

ودع الزمالك منافسات كأس مصر من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك يلحق الزمالك بالأهلي خارج كأس مصر.

وكان الأهلي ودع منافسات كأس مصر من دور الـ 32 بعد الخسارة أمام فريق وي.

ويغيب الأهلي والزمالك عن ربع نهائي كأس مصر للمرة الثالثة منذ بداية الألفية.

وجاءت الثلاث مرات كالآتي:

نسخة 2009 - خروج الأهلي من ثمن النهائي وخروج الزمالك من الدور التمهيدي

نسخة 2024 - خروج الأهلي والزمالك من ثمن النهائي

نسخة 2026 - خروج الأهلي من دور الـ 32 والزمالك من ثمن النهائي

ويلعب الزمالك ضد حرس الحدود في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، ويأتي حرس الحدود في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة.