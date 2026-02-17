الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود

يستكمل الزمالك مبارياته في الدوري المصري وذلك بمواجهة حرس الحدود، بعدما لعب ضد سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

وخسر الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في دور الـ16 لكأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد حرس الحدود في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، ويأتي حرس الحدود في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود والقناة الناقلة

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 20 فبراير الجاري.

وتنطلق في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.