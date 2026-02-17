انتصار أول في التاريخ.. سيراميكا كليوباترا يقصي الزمالك من كأس مصر

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 19:10

كتب : محمد سمير

أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك

حسم سيراميكا كليوباترا مقعده في ربع نهائي كأس مصر بعد التغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق سيراميكا كليوباترا انتصاره الأول تاريخيا على حساب الزمالك.

وسجل هدفا سيراميكا كل من حسام عبد المجيد بالخطأ في مرماه وأحمد بلحاج.

بينما سجل محمد إسماعيل هدف الزمالك الوحيد.

ويصعد سيراميكا كليوباترا إلى ربع النهائي لمواجهة فريق طلائع الجيش في 18 مارس المقبل.

انتصار أول تاريخيا

حقق سيراميكا كليوباترا انتصاره الأول تاريخيا على حساب نادي الزمالك بعد 13 مباراة دوت تحقيق الفوز.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس مصر.

وكان الزمالك واجه سيراميكا كليوباترا 13 مرة ونجح الأبيض في تحقيق الفوز 11 مرة مقابل تعادلين فقط بينهم 9 انتصارات متتالية.

وبعد 13 مباراة نجح سيراميكا أخيرا في تحقيق الفوز على الزمالك وهذه المرة بإقصائه من كأس مصر.

وصف المباراة

بدأ اللقاء حماسيا من الجانبين بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وكاد أحمد حمدي أن يسجل الأول في الدقيقة الخامسة بعدما أهدر فرصة هدف محقق بتسديدة أخرجها دفاع سيراميكا كليوباترا من على خط المرمى.

وباغت سيراميكا كليوباترا دفاعات الزمالك في الدقيقة السابعة بحثا عن التسجيل ومرت الكرة أمام أحمد بلحاج داخل منطقة الجزاء لكن لم يلحق بها.

وافتتح سيراميكا كليوباترا التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق حسام عبد المجيد بالخطأ في مرماه بعد كرة مشتركة مع جاستس أرثر.

وواصل سيراميكا كليوباترا ضغطه على الزمالك رغم افتتاح التسجيل بحثا عن الهدف الثاني.

وباغت صديق أجولا دفاعات الزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة 44 ولكن تحولت لركلة ركنية.

واستغل محمد إسماعيل خطأ مشترك بين محمد بسامم ورجب نبيل وسجل التعادل للزمالك قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 46.

وبدأ الشوط الثاني بضغط من لاعبي الزمالك بحثا عن التقدم.

واحتسب محمود بسيوني حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا بعد ارتطام الكرة بيد حسام عبد المجيد.

وتصدى القائم الأيسر لمهدي سليمان لركلة الجزاء من صديق أجولا في الدقيقة 60 لتستمر إثارة المباراة.

وأهدر أجولا مجددا فرصة تسجيل الثاني بفرصة محققة في الدقيقة 68 ولكن علت تسديدته العارضة.

ونجح أحمد بلحاج في تسجيل هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 70 بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

واستمر ضغط الزمالك في الشوط الثاني بحثا عن التعادل لكن استبسل دفاع سيراميكا كليوباترا.

ربع النهائي

زد 2-1 حرس الحدود

وي × إنبي - 21 فبراير

بتروجت × بيراميدز - 17 مارس

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش - 18 مارس

الزمالك كأس مصر سيراميكا كليوباترا
