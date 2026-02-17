كرة طائرة - الأهلي في طريق سبورتنج.. الكشف عن قرعة كأس مصر للسيدات

أسفرت قرعة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة عن تواجد الأهلي في طريق كل من سبورتنج ووادي دجلة.

وأُجريت عصر اليوم الثلاثاء، قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة "آنسات" للموسم 2025 -2026، في مقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

الزمالك × الزهور - صالة نادي الزهور

الصيد × الأهلي - صالة النادي الأهلي

أصحاب الجياد × سموحة - صالة سموحة

الشمس × راية - صالة نادي راية

العبور × دلفي - صالة نادي دلفي

سبورتنج × الجزيرة - صالة نادي الجزيرة

الطيران × المقاولون العرب - صالة نادي المقاولون العرب

وادي دجلة × (الفائز من مباراة البنك الأهلي أو هليوبوليس) - صالة النادي الأخير

جدير بالذكر أن مباراة البنك الأهلي وهليوبوليس، في الدور الأول والمؤهل لدور الـ 16، تُقام يوم الجمعة 20 فبراير، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على صالة اتحاد الطلاب بالعجوزة.

ويُذكر أن نادي الزمالك تُوج بالنسخة الأخيرة من كأس مصر، بعد فوزه في المباراة النهائية على النادي الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة.