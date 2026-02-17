الأول بقميص الزمالك.. محمد إسماعيل يتعادل للأبيض أمام سيراميكا

سجل محمد إسماعيل مدافع الزمالك أول أهدافه بقميص الأبيض وذلك أمام سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الزمالك ضد سيراميكا في دور الـ16 لكأس مصر، في المباراة التي تقام على استاد هيئة قناة السويس.

وجاء هدف محمد إسماعيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ليتعادل للزمالك مع سيراميكا.

وسجل إسماعيل الهدف مستغلا خطأ محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا في الإمساك بالكرة.

ويعد الهدف هو الأول لمحمد إسماعيل مع الزمالك بعدما انضم للأبيض في الصيف الماضي قادما من زد.

ولعب إسماعيل مع الزمالك 20 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن.

